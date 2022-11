La comisión sobre Melilla de los socios de Sánchez no cita a Marlaska y criminaliza a la Guardia Civil

El escrito registrado por los socios de Pedro Sánchez para la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados en relación a la avalancha de inmigrantes el 24 de junio en la valla de Melilla, unos hechos que se saldaron con una veintena de muertes, criminaliza la actuación de la Guardia Civil y ni siquiera menciona el nombre del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según el texto, consultado por OKDIARIO, los firmantes cargan contra «la pasividad de los agentes de Policía Nacional Española ante la incursión de agentes de la Gendarmería marroquí para detener a personas que se encontraban en territorio nacional español y que permitió que pudieran ser devueltas a territorio marroquí, contraviniendo la legislación internacional».

Además, los aliados del PSOE en la mayoría frankenstein quieren investigar «la justificación y proporción de la fuerza utilizada por las fuerzas de seguridad en la frontera, su coordinación de actuación con la gendarmería marroquí y su compatibilidad con el cumplimiento de los Derechos Humanos».

Así consta en la solicitud firmada por diputados de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Esquerra Republicana, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG y la CUP. Además, la iniciativa lleva por título la creación de una «comisión de investigación sobre el respeto a los Derechos Humanos en la tragedia ocurrida entre Nador y Melilla el 24 de junio de 2022».

Este escrito registrado en el Congreso de los Diputados tiene fecha del 3 de noviembre, por tanto, fue presentado a raíz que de que la cadena británica BBC emitiera el pasado 1 noviembre un documental con imágenes exclusivas apuntando que el Gobierno de Pedro Sánchez habría realizado «devoluciones en caliente» de inmigrantes que cruzaron la frontera, sosteniendo incluso que gendarmes marroquíes entraron en territorio español para llevarse a asaltantes, algunos supuestamente sin vida. Unas circunstancias que siempre han negado tanto el ministro Marlaska como su homólogo marroquí.

También resulta llamativo que el nombre del titular de Interior no aparezca en ningún pasaje del escrito, que tiene cinco páginas. Ni siquiera se hace mención a su comparecencia del 21 de septiembre, donde llegó a decir varias veces que la Policía marroquí nunca actuó en territorio español.

Entretanto, la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, señaló este jueves que su formación no descarta ningún tipo de iniciativa ni apoyar iniciativas de otras fuerzas políticas. De esta forma se pronunció en la Cámara baja al ser preguntada sobre si el PP podría presentar su propia comisión de investigación o apoyar la que ya han registrado los socios de Pedro Sánchez.

«Lo que tenemos claro a día de hoy es que el ministro del Interior no tiene salida y si se ha obcecado en mentir y ocultar la información, la única salida que tiene es la dimisión o el cese del presidente del Gobierno», recalcó Gamarra después de que Marlaska dijera que la Policía marroquí no actuó en suelo marroquí, cuando no fue así.

Para el PP, el ministro debe comparecer de urgencia en la Comisión de Interior del Congreso y explicar aquí el contenido de las 40 cintas con grabaciones de aquel día realizadas por las cámaras del vallado, un helicóptero y un dron de la Guardia Civil.

«Algo sabe»

Junto a ello, la portavoz popular subrayó que si Marlaska no da las explicaciones «oportunas», quien debe ofrecerlas es el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «algo sabe de esto» porque dijo que era una situación «bien resuelta», apostilló Gamarra, según recogió Ep.

Por su parte, el ministro del Interior manifestó este jueves no se plantea dimitir y que la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo tienen «desde el primer momento» la secuencia de «todas» las imágenes de lo ocurrido en la valla de Melilla el 24 de junio.