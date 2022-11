El Partido Popular denuncia que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mintió al Congreso de los Diputados al negar que la policía marroquí actuara en «suelo español» ante la avalancha del pasado 24 de junio en la valla de Melilla. Así lo sostiene la portavoz de Interior del PP en la Cámara baja, Ana Belén Vázquez, en un mensaje en redes sociales donde reproduce el diario de sesiones de la comparecencia de Marlaska el 21 de septiembre. También los socios de Pedro Sánchez, como ERC, Bildu e incluso Unidas Podemos, coinciden en que los gendarmes marroquíes intervinieron en territorio español, frente a lo sostenido por el ministro en sede parlamentaria.

«Cada párrafo de la comparecencia de Marlaska en el Congreso lleva una mentira… aquí tres repetidas, negando la actuación de la Gendarmería marroquí en suelo español. ¡Hasta tres veces lo negó! Marlaska es una mentira andante», ha escrito Vázquez.

La diputada del PP, que formó parte de la comitiva de la Comisión de Interior del Congreso que visitó este lunes la valla de Melilla y visionó grabaciones de los hechos, reproduce cómo Marlaska negó al diputado del BNG, Néstor Rego, la intervención de «policías marroquíes en España».

«Por razones de infraestructuras concretas, algún día pasan para recoger o dar menos vuelta -lo que sea- dentro del perímetro y se permite, pero no actúan. Eso es lo que pasó. No actúan, pese a que eso se da por hecho. Eso, vuelvo a decir, se da por hecho. Simplemente, son entradas a los fines de infraestructura; indefectiblemente, no actúan en territorio de soberanía española en ese sentido», aseguró el ministro del Interior.

Estas afirmaciones de Marlaska tuvieron lugar antes de que el pasado 1 de noviembre la cadena británica BBC difundiera imágenes exclusivas apuntando que el Gobierno de Pedro Sánchez habría realizado «devoluciones en caliente» de inmigrantes que cruzaron la frontera, sosteniendo incluso que gendarmes marroquíes entraron en territorio español para llevarse a asaltantes, algunos supuestamente sin vida. Unos hechos que siempre han negado tanto el ministro Marlaska como su homólogo marroquí.

Por su parte, la diputada de ERC María Carvalho Dantas, que también viajó a Melilla en la delegación del Congreso, declaró este martes en la cadena Cuatro que «para mí ha quedado clarísimo que la zona de operación conjunta que dice el Ministerio del Interior es zona española». «Nos dijeron que se abrió un candado para que la gendarmería marroquí ‘limpiara’ el techo del lado español de personas migrantes», ha afirmado.

En la misma línea, el diputado de Bildu Jon Iñarritu ha señalado en EITB que «las imágenes las vimos durante nuestra visita a Melilla y ya podemos decir sin lugar a dudas que la tragedia ocurrió en suelo español, a pesar de que el ministro diga lo contrario».

Desde Unidas Podemos, fuerza que conforma el Gobierno de coalición con el PSOE, el diputado Enrique Santiago dijo este lunes en Melilla que «de lo que hemos visto todo parece indicar que se produjeron fallecidos en zona de control de las autoridades españolas, evidentemente».

Los socios de Sánchez son partidarios de crear una comisión de investigación, si bien el PP todavía no se ha sumado a esta iniciativa a la espera de que Marlaska ofrezca explicaciones en la Comisión de Interior. El ministro habría accedido a mostrar aquí el contenido de 40 cintas con imágenes grabadas por las cámaras del vallado, un dron y un helicóptero de la Guardia Civil. El PP quiere que Marlaska aclare en dicha comisión, con «luz y taquígrafos», las escenas de tales grabaciones. En aquel episodio, murieron una veintena de inmigrantes que llegaron al puesto fronterizo de Nador.

«Gravedad»

Entre tanto, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, enfatizó este martes en Bilbao que el ministro del Interior debe dejar su cargo porque «nuestro país está hoy en el foco de la comunidad internacional por un asunto de derechos humanos en la frontera española, de extrema gravedad».

«Si esto es así, y como dicen algunos medios de comunicación, se han trasladado cadáveres desde la frontera de España a la de Marruecos, tal y como hemos comprobado en las imágenes, el PP reclama al presidente del Gobierno el cese del ministro del Interior, mejor hoy que mañana», señaló Bendodo.

El número tres del PP instó además a Sánchez a que «dé la cara de una vez y no se parapete detrás de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que dan lo mejor de sí y ya realizan su trabajo en condiciones muy difíciles en la frontera de Melilla».