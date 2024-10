El colegueo de Díaz con Errejón en junio de 2023, a los cinco días de la denuncia interna de la agresión

Cinco días después de estallar el escándalo, la vicepresidenta Yolanda Díaz admitió este lunes que conocía la denuncia de una agresión sexual por parte de Íñigo Errejón, en un festival en Castellón, en junio de 2023. Una joven denunció entonces en las redes sociales que el político había realizado tocamientos sin su consentimiento, que calificó de «agresión sexista». «Al poco rato volví a notar una mano, pero esta vez en el otro lado y en el culo directamente», expuso la mujer.

Nadie, ni en Sumar ni en Más Madrid, tomó medidas. Díaz mantuvo a Errejón en las listas electorales, le permitió tomar posesión de su escaño, le nombró portavoz de su nuevo proyecto político y le coronó como su mano derecha en Sumar.

Con Errejón, gurú ideológico de Más Madrid, la ministra compartió mítines en aquella campaña electoral para el 23-J. Entre ellos, la puesta de largo de su partido. Ambos fueron cabezas destacadas en el cartel del acto en el barrio madrileño de Orcasitas, que sirvió de presentación de Sumar, y donde compartieron complicidad. Era el 24 de junio. Es decir, cinco días después de que la denuncia pública de la agresión perpetrada por Errejón, presuntamente, corriese como la pólvora por las redes sociales. Una semana después de esa presunta agresión.

Díaz ofreció este lunes dos versiones contradictorias acerca de su conocimiento sobre la violencia sexual de su ya ex portavoz. Primero, dijo que se enteró la semana pasada cuando le preguntó directamente a Errejón tras conocerse varias denuncias anónimas en las redes.

Conocía la denuncia

Después admitió que sí conocía esa denuncia del verano de 2023. La vicepresidenta defendió que no actuó entonces porque, tras preguntar a Podemos y Más Madrid, le dijeron que se había investigado y archivado y la denuncia se borró de las redes. «Nunca más volví a saber nada de este hecho», zanjó.

Según explicó Díaz, después de que su equipo le comunicase esta denuncia, habló con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y con Más Madrid, que le comunicaron que se había abierto una investigación. Podemos ya reveló que puso los hechos en conocimiento de la líder de Sumar, desmintiendo así a su propio partido que, el sábado, negó conocer cualquier agresión por parte de Errejón.

Díaz afirmó que, cuando se estaban haciendo las listas para las generales de julio, no conocía hechos tan graves como los de la semana pasada, quitando así peso a aquella denuncia. «Si tuviera la menor sospecha de que Errejón o cualquier diputado es un presunto agresor sexual, habría actuado como he hecho esta semana, con contundencia y con prontitud», aseguró.

Sí desgranó que en el partido sabían que Errejón estaba acudiendo a terapia, aunque sin concretar más qué problemas tenía, y que él mismo le dijo que estaba «mucho mejor» cuando le nombró portavoz.

Un tuit

El tuit de la mujer denunciando los tocamientos de Errejón adquirió una gran relevancia en las redes sociales. Unos días después, ella lo borró. En el hilo contaba de forma pormenorizada la agresión por parte del político.

Díaz no explicó por qué, en lugar de hablar con Más Madrid y Podemos, no lo hizo directamente con Errejón, con quien por entonces compartía mítines y tiempo de campaña. Sí lo hizo el pasado miércoles, tras conocerse varias denuncias más en las redes sociales. El jueves, Errejón dejó el acta de diputado y sus cargos en Sumar. «Si hubiera sabido que Íñigo Errejón era un presunto agresor sexual, de ninguna de las maneras iba a formar parte de ningún espacio. Está claro que no debió ser diputado ni portavoz, es evidente, pero esta información la tenemos desde esta semana», se trató de defender la líder de Sumar.