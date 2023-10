El CIS sin ‘la cocina’ de Tezanos da al PP 6 puntos más que al PSOE en plena negociación de la amnistía

Según la última encuesta del CIS, de celebrarse hoy elecciones el PSOE las ganaría con un 32,6% del voto frente al 32,2% del PP. Una diferencia mínima, sí, pero significativa teniendo en cuenta que el sondeo se realizó en plena negociación de Pedro Sánchez con los separatistas. Sin embargo, si al resultado de las entrevistas se le descuenta la llamada cocina del CIS, el ganador sería Alberto Núñez Feijóo y a notable distancia del PSOE. La re-estimación de los resultados oficiales, ajustada al sesgo muestral, arroja unos datos bien distintos: el PP ganaría las elecciones con un 36,1% de las papeletas, mientras que Sánchez apenas lograría el 29,8%. En otras palabras, Tezanos infló las expectativas electorales de su jefe socialista hasta en tres puntos y quitó cuatro a Feijóo.

Los datos del CIS ya demuestran los esfuerzos de Tezanos para que Sánchez mantenga el pulso electoral pese a la negociación de la amnistía. Si se compara con el sondeo de septiembre, el PSOE pierde casi un punto en tanto que el PP gana cinco décimas. Aun así, Sánchez sería el ganador de las elecciones. Sin embargo, si se observa la intención de voto directa, el propio CIS reconoce que las respuestas de los ciudadanos, sin pasar por su filtro, otorgan la victoria, por dos puntos, al PP.

Tezanos también infla las expectativas de sus socios de Gobierno, regalando un punto a Yolanda Díaz (le da un 12,7% cuando en realidad tendría un 11,8%) y merma en tres décimas las de Vox. Según los resultados del barómetro, PSOE y Sumar lograrían el apoyo del 45,3% de los votantes, mientras que el bloque de la derecha PP-Vox se quedaría en el 42,3%.

Negociación de la amnistía

La encuesta del CIS se realizó en los primeros seis días de octubre. Es decir, ya en plenas conversaciones de Sánchez con los golpistas para su investidura. Precisamente, fue el pasado 6 de octubre cuando el líder socialista, tras varias semanas evitándolo, mencionó por primera vez la palabra amnistía. La definió como «una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España».

Lo cierto es que, como ha venido publicando OKDIARIO, la negociación está muy avanzada y Moncloa tiene incluso nombre para el texto: Ley Orgánica de Amnistía por la convivencia institucional. El texto, en el que se borran los delitos y sanciones cometidas en el marco del procés, será presentado como una propuesta de los grupos en el Congreso y podría salir aprobado por tramitación directa y en lectura única, procedimiento especial regulado en el artículo 150 del Reglamento del Congreso, que permite concluir la tramitación parlamentaria en un único debate ante el Pleno. El borrador, como también ha publicado este medio, ya ha sido trasladado a Junts -en concreto, la exposición de motivos-, y los de Carles Puigdemont han exigido «retoques» para blindarlo de un previsible recurso ante el Tribunal Constitucional.

En campaña para las elecciones del 23 de julio, Sánchez negó por activa y pasiva la posibilidad de conceder una amnistía a los golpistas. «El independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum de autodeterminación y no ha habido amnistía y no habrá referéndum de autodeterminación», dijo rotundo en una entrevista en La Sexta, el 20 de julio. Un día después, insistió en la misma respuesta en TVE: «No es algo futurible, ya llevo cinco años gobernando. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido, lo que han tenido son indultos condicionados, en los que se han mantenido las penas de inhabilitación al ejercicio del cargo público para los líderes del llamado procés».

El CIS no pregunta por la amnistía

Pese a que la amnistía y un posible referéndum centran actualmente el debate político, la encuesta del CIS es ajena a ambas cuestiones. El barómetro no recoge ninguna pregunta sobre las concesiones a los dirigentes condenados por el 1 de octubre. En su lugar, incluye seis preguntas relacionadas con el fútbol femenino, a raíz de la polémica por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, como «¿Cuál es su grado de satisfacción con la victoria en la Copa del Mundo por parte de la selección española de fútbol?», «¿Tiene usted conocimiento de la situación laboral actual de las mujeres futbolistas en nuestro país?», «¿Cree que se deberían mejorar las condiciones laborales y los recursos deportivos (instalaciones, equipo técnico, etc.) de las mujeres futbolistas?» o «¿Cree que habría que respaldar las reivindicaciones que están haciendo las futbolistas?». También pide al entrevistado comparar el fútbol femenino y masculino y determinar en cuál hay «mejor comportamiento de los hinchas» o «mayor deportividad».