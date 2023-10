Pedro Sánchez prometió transparencia en las negociaciones y en los acuerdos con los partidos separatistas de cara a lograr su investidura. Pero este viernes, tras su primera reunión presencial con Bildu y Junts per Catalunya, algo que años atrás dijo que nunca se iba a producir, no sólo no ha sido transparente. Pues por primera vez los socialistas han rechazado comparecer ante los medios -como si hicieron tras el resto de reuniones con los grupos parlamentarios-. El PSOE ha saldado la cuestión con un breve comunicado sin posibilidad de preguntas, por parte de los medios, al portavoz parlamentario Patxi López.

Al término de la reunión con Junts el grupo parlamentario socialista ha remitido un comunicado que únicamente confirmaba lo sabido: que la ronda de contactos ha finalizado. Sin referencia alguna a las reuniones que el presidente del Gobierno en funciones, la ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE María Jesús Montero y el secretario de Organización Santos Cerdán han mantenido hoy con Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta -en representación de Bildu- y Míriam Nogueras -en la de Junts per Catalunya-.

La nota de prensa subraya que “una vez escuchados los Grupos Parlamentarios y conocidos sus planteamientos, la comisión negociadora del PSOE mantendrá reuniones de trabajo de con sus homólogos en el resto de los Grupos, en las que se intensificará el ritmo negociador y de concreción en las propuestas”. Y avisan, en la línea con lo sucedido hoy, que “estás reuniones se mantendrán en el ámbito de la discreción”. Para que nadie pueda acusarles luego de haber cambiado de opinión.

Y es que con las dos reuniones de este viernes, Pedro Sánchez ha vuelto hacer una de esas cosas que dijo que nunca haría: pactar con Bildu. El candidato del PSOE a la presidencia del gobierno ha vuelto a cambiar de opinión, para asegurarse los votos de los proetarras en su investidura y se ha sentado a negociar también con Junts per Catalunya -aunque en este caso, con un resultado distinto de la reunión, ya que según ha comunicado Nogueras “estamos muy lejos de apoyarle”-.

El Partido Socialista indica que “el objetivo es llegar a los acuerdos necesarios para que España cuente con un gobierno progresista que haga políticas de ampliación de derechos para trabajadores, jóvenes, mujeres y la mayoría social de este país”. Lo quieren conseguir con una “apuesta por la convivencia, el diálogo y la pluralidad” que “es la hoja de ruta para lograr la investidura de Pedro Sánchez y las bases sobre las que debe asentarse el nuevo Gobierno”.

Con el objetivo de justificar esa opacidad de no rendir cuentas ante la prensa y la ciudadanía, Ferraz se escuda con que “en esta fase de las negociaciones es tan importante, tanto en el contenido como en la discreción, y teniendo como soporte el marco constitucional en todo momento, además de la transparencia con los ciudadanos en cuanto se alcancen compromisos”.

La comisión negociadora del PSOE -formada por Montero, Cerdán, Pilar Alegría, Hana Jalloul, Félix Bolaños, Óscar Puente y José Ramón Gómez Besteiro- se reunirá el próximo lunes, en la sede socialista para poner en común las conclusiones de las reuniones celebradas durante esta semana y diseñar los trabajos que se iniciarán de inmediato con Bildu, Junts, ERC, el PNV y el BNG.

A la reunión se sumarán también Patxi López y Eva Granados, portavoces respectivamente del Congreso y Senado. “Tras más de un mes perdido en una investidura farsa del candidato Núñez Feijóo, el PSOE trabaja desde hace semanas para que los españoles tengan un gobierno cuanto antes”. Aunque Sánchez y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, siguen sin fijar la fecha del debate más de una semana después de ser designado por el Rey. Tal como avanza hoy OKDIARIO planean apurar los plazos hasta el 26 de noviembre, más de un mes y medio de espera.