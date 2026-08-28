Ceuta denuncia el abandono del Gobierno ante la invasión con banderas de España y lanzando claveles frente a la Delegación: «Éstas son nuestras armas»

Claveles y banderas de España y de Ceuta han llenado este viernes la Plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, donde un centenar de ceutíes se ha concentrado para denunciar el abandono ante la invasión de Ceuta. Los vecinos han reivindicado el carácter pacífico de las protestas mientras cargaban contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Hombres, mujeres y familias enteras han lanzado simbólicamente los claveles hacia la sede de la Administración General del Estado: «Estas son nuestras armas», ha proclamado uno de los participantes mientras mostraba las flores.

La protesta, organizada a través de grupos vecinales y redes sociales, ha elegido los claveles como símbolo de una movilización sin violencia. Los asistentes reclaman medidas para poner fin a la situación provocada por la llegada masiva de inmigrantes y rechazan que se utilicen instalaciones públicas para alojarlos temporalmente, una posibilidad que ha provocado una fuerte contestación ciudadana esta semana.

El mensaje coincide con el lanzado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha respaldado las movilizaciones pacíficas y ha marcado distancias con los episodios violentos registrados en la ciudad: «Apoyamos las manifestaciones pacíficas. La violencia no nos representa y solo nos perjudica».

El Gobierno, en el foco de las protestas

Los participantes han insistido en evitar provocaciones y enfrentamientos y en mantener el carácter pacífico de las movilizaciones. El lanzamiento simbólico de claveles se ha realizado precisamente frente a la Delegación del Gobierno, donde los vecinos han dirigido sus críticas por la gestión de la invasión de Ceuta.

El malestar se dirige especialmente contra la respuesta del Ejecutivo. Pedro Sánchez apenas permaneció unas horas en Ceuta durante su visita del 31 de julio y al día siguiente inició sus vacaciones en La Mareta. Desde entonces, el presidente ha abordado la situación de la ciudad en reuniones celebradas por videoconferencia.

La concentración ha dado paso después a una marcha para confluir con otra movilización ciudadana que recorría Ceuta. Ambas tenían como destino la playa de Benítez, uno de los puntos donde permanecen grupos de inmigrantes llegados a finales de julio.

Emboscada a pedradas contra los militares

Las protestas se suceden después de varios episodios de violencia en Ceuta. Uno de los más graves tuvo lugar en Benzú, donde un grupo de entre 30 y 40 inmigrantes tendió una emboscada a cuatro militares y apedreó su vehículo. Los cuatro efectivos resultaron heridos.

Once de los doce detenidos serán expulsados a Marruecos y tendrán prohibido regresar a España durante cinco años. Los once han reconocido su participación en el ataque y han aceptado una condena de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Sin embargo, no cumplirán esa pena de cárcel en España, ya que el juez ha acordado sustituirla por su expulsión del país. El duodécimo detenido negó su participación y permanece en prisión preventiva a la espera de juicio.