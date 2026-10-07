Cielo nuboso y lluvias moderadas marcarán el día en buena parte de la provincia, con chubascos intensos y tormentas, especialmente en Vizcaya y Guipúzcoa. Las temperaturas descenderán, tanto mínimas como máximas y el viento se intensificará a lo largo del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias anunciadas y ambiente fresco

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada se presenta cargada de precipitaciones inminentes. Los avisos son claros, ya que a lo largo del día es probable que la lluvia se haga presente, inundando las calles con su melodía característica. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca, alcanzando mínimas de 14. A partir de las ocho y dieciséis de la mañana, el sol intentará asomarse entre nubes grises, aunque el ambiente estará pesado y húmedo, con la humedad arriba del 80%.

Ya por la tarde, el viento del oeste soplará a una suave brisa de 10 km/h, aunque las ráfagas puntuales pueden elevarse notablemente. Las lluvias no se irán hasta el anochecer, cerrando el día con una atmósfera sombría justo antes de que el sol se esconda a las siete y cuarenta y dos. La noche, como una manta oscura, nos envolverá y aunque las temperaturas no descenderán drásticamente, la sensación de frescor persistirá, recordándonos que el verano tiende a despedirse con climas inconstantes.

Nubes densas y lluvias persistentes en Baracaldo

El amanecer en Baracaldo se presenta con un panorama inquietante, donde nubes densas cubrirán el cielo, augurando un día inestable y cargado de humedad. A medida que avanza la mañana, las lluvias se intensificarán con una probabilidad del 100% y la sensación térmica podría descender a niveles frescos. Las rachas de viento, que superarán los 30 km/h, añadirán un toque de agitación a la escena.

Por la tarde, aunque las precipitaciones continuarán, el ambiente será igualmente fresco con temperaturas que alcanzarán un máximo de 24 grados. La humedad se sentirá pegajosa, tocando el 100% en ciertos momentos, lo que podría hacer que el día se sienta aún más pesado. Es recomendable no olvidar el paraguas y prepararse para un tiempo inestable a lo largo del día.

Guecho: cielo nublado y lluvias persistentes

La jornada amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, tanto en la madrugada como a mediodía. La temperatura mínima se sitúa en 16 grados, aunque la sensación térmica podría bajar a ese mismo valor por la alta humedad que alcanzará el 100%, haciendo que el ambiente se sienta pesado. A medida que avance el día, el cielo continuará impregnado de nubes, con lluvias que podrían persistir durante toda la tarde, donde se espera una temperatura máxima de 23 grados, mientras que el viento soplará de forma moderada a 20 km/h, con puntas que alcanzarán los 30 km/h.

Aprovecharemos las horas de luz que nos ofrece el sol, que saldrá a las 08:16 y se despedirá a las 19:42, brindándonos casi 11 horas de claridad, aunque en un ambiente gris y húmedo. La sensación térmica máxima será de 23 grados, pero no esperemos un día caluroso. En suma, se prevé una jornada fresca y lluviosa, ideal para resguardarse en casa o disfrutar de una buena lectura.

Santurce: cielos nublados con chance de lluvia

El tiempo se presenta mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 23 grados. Durante la mañana y la tarde, hay posibilidad de que se registren lluvias, sin embargo, estas no serán intensas y se acompañarán de un viento ligero del sur, aportando una sensación de frescura.

Aprovechar el día es una excelente idea, ya que el ambiente será propicio para pasear o realizar actividades cotidianas sin prisas. Un café en la terraza o un recorrido por el vecindario pueden ser opciones perfectas para disfrutar del momento.

Cielo cubierto y lluvias constantes en Basauri

La jornada en Basauri se presenta marcada por un cielo cubierto y una fuerte probabilidad de lluvia desde la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados, ofreciendo una sensación térmica similar, por lo que será fundamental abrigarse bien al salir de casa.

A medida que avance el día, la lluvia se mantendrá constante, especialmente por la tarde y noche, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y ropa impermeable si se planea salir, ya que el viento del norte soplará a una velocidad moderada.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET