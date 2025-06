Cerdán amaga con saludar a Sánchez y el presidente le fulmina con la mirada

Una imagen vale más que mil palabras. Y la protagonizada por Pedro Sánchez y Santos Cerdán esta misma mañana en el Congreso de los Diputados no deja lugar a duda: el presidente del Gobierno ha fulminado con la mirada al número tres del PSOE, que ha hecho amán de tocarle el hombro a modo de saludo. Un frío encuentro que se produce menos de 24 horas después de que la UCO registrase el domicilio de José Luis Ábalos por adjudicaciones de contratos de obra pública con los que también se relaciona a Cerdán.

Al subir las escaleras para ocupar su escaño en la Cámara Baja, Cerdán ha hecho el amago de tocar el hombro a Sánchez a modo de saludo. Algo que no ha gustado al presidente del Gobierno, que se ha girado y ha fulminado con la mirada al diputado socialista, que ha dado marcha atrás y no ha culminado su saludo. La tensión entre ambos era palpable, en un momento en el que la UCO está cercando a varios miembros del partido por su participación la adjudicación de contratos públicos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó en la víspera un registro de varias horas en el domicilio de Ábalos en Valencia en busca de pruebas sobre adjudicaciones irregulares de obras públicas. Según indican varios medios, el informe policial en el que se basó el juez para ordenar esta actuación, también relaciona a Cerdán con contratos de obra pública.

Tras estas actuaciones, Cerdán ha negado haber participado en ninguna adjudicación ilegal y asegura que no tiene ningún miedo ni nada de qué defenderse, al día siguiente del registro del domicilio de su antecesor en Ferraz, el exministro José Luis Ábalos.

«No tengo ningún miedo», ha indicado el también diputado por Navarra en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, asegurando que no tiene «nada de lo que defenderse» y que no conoce si existen actuaciones policiales o judiciales contra él. «No sé qué es lo que puede haber», ha apuntado, antes de dejar claro que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal. «En ninguna» ha recalcado.

Lo cierto es que Sánchez sigue sin dar explicaciones sobre todos estos asuntos: el presidente no ha admitido preguntas de la prensa en los últimos 43 días y lleva más de 15 meses sin someterse a una sesión de control en el Senado. Tampoco dará explicaciones en la Cámara Baja, al menos hasta el próximo mes de julio. El PP, por una parte, y Podemos y ERC, por otra, habían solicitado la pasada semana la comparecencia de Sánchez para que diera explicaciones. Tras las presiones de algunos sus socios, Moncloa ha anunciado que Sánchez comparecerá en julio en el Congreso tras el Consejo Europeo del 26 y 27 de junio.

Pisos para reuniones de sus ‘fontaneros’

El PSOE dispone de pisos francos en Madrid para las reuniones de sus fontaneros con las cloacas. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, Santos Cerdán y Leire Díez hacían uso de domicilios repartidos por la capital para reunirse con imputados, jueces o personas que les pudieran facilitar información de interés para el partido.

OKDIARIO ha accedido a uno de estos pisos francos. Se trata del que está ubicado en la sexta planta de la calle Diego de León número 36, en pleno Barrio de Salamanca (Madrid). El inmueble está en una de las zonas más caras de Madrid. La valoración de la vivienda ronda los 1,4 millones de euros, según el portal inmobiliario Idealista.

Se trata de un piso de lujo de tres habitaciones, sin apenas mobiliario, en el que hay únicamente tres mesas para poder mantener reuniones. No cuenta con camas, ni cocina amueblada, ni está listo para vivir. Únicamente se utilizaba para reuniones. La propiedad cuenta con 163 metros cuadrados construidos y el edificio se construyó en 1977. Incluye ascensor, portero y cuenta con garaje propio desde el que accedían los fontaneros del PSOE con sus acompañantes.