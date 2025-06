Leire Díez ofreció el indulto al nº 2 de Interior de Rajoy a cambio de negar la cuenta de Iglesias en Granadinas

La ex concejal y fontanera socialista Leire Díez ofreció a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad con el PP y al que piden 25 años de prisión por los casos Kitchen y Alcasec , ofreció gestionar el indulto o un trato favorable con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de que negara la existencia de cuentas bancarias de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas.

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, la fontanera socialista buscaba que Martínez desmintiera públicamente cualquier información sobre supuestas cuentas bancarias del ex líder de Podemos en paraísos fiscales del Caribe destapadas por este medio.

El interés de Díez se centraba específicamente en que el ex número dos de Interior negara la veracidad de los informes policiales que vinculaban a Pablo Iglesias con cuentas en las Islas Granadinas, un territorio británico de ultramar conocido por su opacidad financiera. Esta información había sido utilizada durante años por sectores del PP para cuestionar la transparencia del líder de Podemos.

A cambio de este desmentido público, la fontanera socialista prometió a Martínez gestionar ante el Gobierno un indulto que evitara su entrada definitiva en prisión por el caso Kitchen, causa por la cual la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel tanto para él como para el ex ministro Jorge Fernández Díaz.

Según publicó El Independiente, Díez mantuvo dos encuentros con el ex alto cargo de Interior: el primero tuvo lugar antes del verano de 2023 a petición de Díez, mientras que el segundo se produjo tras el puente de octubre de 2024, coincidiendo temporalmente con la comparecencia de Martínez en la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña en el Congreso.

Díez presentó su propuesta como una operación beneficiosa para ambas partes: Martínez —imputado en dos causas relacionadas con las operaciones ilegales de la policía patriótica y encarcelado hasta este jueves por otro caso relacionado con las actividades de un pirata informático— evitaría la cárcel mediante el indulto, mientras que el PSOE y Podemos conseguirían limpiar la imagen de Iglesias de las acusaciones sobre cuentas opacas que habían lastrado su carrera política.

La estrategia habría incluido que Martínez declarara que los informes sobre las cuentas en Granadinas fueron fabricados o exagerados como parte de las operaciones de la llamada policía patriótica contra adversarios políticos del PP. Este testimonio era clave para desacreditar definitivamente las acusaciones que persiguieron a Iglesias durante su etapa al frente de Podemos.

En un audio recientemente publicado por El País se escucha a Martínez decir a un interlocutor de la trama del PSOE en una supuesta conversación mantenida en noviembre de 2024: «Pero no es que se lo invente, sino que viene alguien y se lo da a Pino [Eugenio Pino, el entonces director adjunto operativo de la Policía], y entonces Pino, en lugar de coger eso y comprobarlo, sobre todo cuando canta como canta…. coge e intenta que a través del ministerio se lo compremos, y como no se lo compramos, porque además no interesaba, pues un día eso aparece en OKDIARIO. Y eso cómo ha pasado, ah no tengo ni idea, yo nunca hablo con periodistas, pues hombre. Pero lo mismo hacía Villarejo con sus amigos de El Mundo, decía oye colócame esto y tú estabas en el ministerio y te lo encontrabas ya publicado».