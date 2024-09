La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dejado en evidencia al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por sus ataques al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias, y por no haber podido impulsar una Ley de Amnistía que perdone el delito de malversación a Carles Puigdemont. «Usted está peor de lo que yo creía», ha sostenido la diputada popular este miércoles en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

«¿Es ‘acción democrática’ que los Ministros menoscaben la imagen pública del Juez que investiga a la mujer del Presidente?», le ha preguntado Cayetana Álvarez de Toledo a Félix Bolaños en el hemiciclo. La diputada del PP acusa al ministro socialista de dirigir «una campaña de linchamiento» contra el juez Peinado por investigar a la mujer del presidente del Gobierno. Por ello, le ha instado a «pedirle perdón» por «lesionar su derecho al honor», después de que la Audiencia Provincial de Madrid avale que el magistrado investigue a Begoña Gómez por apropiación indebida. «Insultar al juez que investiga a Begoña Gómez se ha convertido en una condición sine qua non para ser ministro», ha recalcado Álvarez de Toledo.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso ha recordado los «dos fracasos decisivos espectaculares» que ha tenido Félix Bolaños en lo que llevamos de legislatura. El primero de ellos es no haber podido «blindar a la mujer del presidente» y, el segundo, no haber logrado «blindar el voto del señor Puigdemont».

«¿A usted para qué lo nombraron ministro exactamente? Para poner la justicia al servicio de Sánchez. Ayer la Audiencia dio vía libre al juez Peinado para investigarla también por apropiación indebida, y eso a pesar de la campaña de linchamiento que usted dirige. Insultar al juez que investiga a Begoña Gómez se ha convertido en una condición sine qua non para ser ministro. De primero al último del banco azul le han dicho de todo. Eso sí, no se atreven a llamarle prevaricador, no vaya a caerles una demanda como a la señora Belarra. Para hacer el mal, también se quiere un cierto coraje, señor Bolaños. De hecho, deje de acosar a los jueces. Pida perdón hoy al juez Peinado por lesionar su derecho al honor, ese que huecamente invoca en su plan. ¿O es el derecho al honor privativo del señor Sánchez, de su mujer y de su hermano que también investigan en Badajoz?», ha explicado la dirigente del PP.

«Da por muerto a Puigdemont»

El segundo fracaso de Félix Bolaños, según Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido le no poder «blindar el voto del señor Puigdemont», después de que el Tribunal Supremo rechace aplicarle la amnistía al ex presidente de la Generalitat y líder de Junts. «Ni estabilidad, ni senda, ni nada. Y eso a pesar de la última romería a Suiza, un escándalo inédito en Europa. Por cierto, hace 10 días el señor Marlaska decía ‘nos hubiera encantado que el señor Puigdemont hubiese sido detenido, no se repetirá’. Mire, lo tiene muy fácil señor Marlaska, detenga ahora e interrogue aquí al señor Cerdán, de paso sabremos qué nuevas claudicaciones prepara el Gobierno de la transparencia. Y en todo caso, serán inútiles», ha enfatizado.

Por todo ello, la diputada del PP defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez «da por muerto a Puigdemont». «Señorías de Junts, el señor Bolaños les vendió al señor Puigdemont una amnistía averiada, de aplicación imposible en un Estado de Derecho. Y ahora además el Gobierno lo chantajea a través de los medios: sumisión a su gran jefe y al señor Illa, o exilio perpetuo, un poco como Zapatero en Caracas», ha señalado.

«En resumen, señorías, el Gobierno da por muerto a Puigdemont, Puigdemont da por muerto al señor Cerdán, en ERC se están matando y usted, señor Bolaños, permítame que se lo diga, empieza a tener muy mala cara», ha zanjado Cayetana Álvarez de Toledo.

La respuesta de Bolaños

Por su parte, Félix Bolaños ha celebrado que la portavoz adjunta del PP en el Congreso haya salido del «ostracismo parlamentario», al tiempo que ha intentado ratificar su «máximo respeto y máxima confianza en los tribunales y jueces de este país para que actúen con imparcialidad, con independencia, para que impartan justicia».

El ministro de Presidencia y Justicia ha sostenido que «es básico de democracia, por supuesto, que las resoluciones judiciales se acatan y se respetan» y, «cuando se discrepa de ellas, se pueden presentar recursos ante los tribunales, como permite nuestro sistema judicial». «Y también se puede discrepar de ellas en el ejercicio de la libertad de expresión con respeto y con argumentos, respeto y argumentos que no utilizan ustedes en su oposición a este Gobierno. Sería un país mucho mejor si ustedes hicieran oposición con respeto y con argumentos», ha indicado.

«Y el día que impartan justicia, ustedes pedirán perdón a toda la gente que están ensuciando con sus declaraciones. Ténganlo claro», ha afirmado Bolaños desde su escaño dirigiéndose a la bancada del PP.