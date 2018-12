Los monjes de Montserrat rezan por los golpistas que pasarán “su segunda Navidad en la cárcel”

Un monje de la Abadía de Montserrat rezó por la familia de Oriol Junqueras durante la homilía del pasado domingo El Padre Bernabé Dalmau afirmó que Junqueras se encuentra preso "por causa del compromiso político que la Iglesia pide a los laicos"

Nuevo apoyo de la Iglesia catalana a los golpistas encarcelados por el 1-O. Esta vez ha sido un monje de la Abadía de Montserrat (Barcelona), el Padre Bernabé Dalmau, que durante la homilía del pasado domingo citó unas palabras de Artur Junqueras, el padre de Oriol Junqueras, con las que intenta transmitir “esperanza” a sus nietos Lluc y Joana porque su padre pasará “su segunda Navidad en la cárcel”.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre, coincidiendo con el tercer domingo de Adviento que se conoce como Gaudete, tal y como lo denomina la propia Iglesia católica. El Padre Bernabé Dalmau leyó un pasaje de la ‘Epístola a los filipenses’, libro incluido en el ‘Nuevo Testamento’. Se trata de una carta escrita por Pablo de Tarso, más conocido como San Pablo, y dirigida a los cristianos de Filipos (Macedonia). Pablo de Tarso escribió las misivas desde su instancia en prisión y tenía como objetivo animar a sus seguidores a celebrar el día de Navidad con alegría y esperanza.

Bernabé Dalmau leyó un pasaje de este libro y decidió finalizar la homilía citando a Artur Junqueras para apoyar la causa de los políticos independentistas encarcelados por el 1-O, según recoge el portal ‘Germinans Germinabit’. “Para finalizar, ilustro esta última afirmación con un ejemplo actual, a la luz de la compasión que, tal como previene la Regla Benedictina, la naturaleza humana nos obliga a tener con ancianos y niños. Existe un abuelo -sí, un abuelo, como muchos de vosotros- que intenta transmitir a sus nietos Lluc y Joana los valores humanos y cristianos que su padre no les puede comunicar ahora, porque por causa del compromiso social y político que la Iglesia pide a los laicos, pasará por segunda vez la Navidad en la cárcel. Pues bien, el abuelo afirma ‘fracaso cada día en la esperanza’. Es una manera de decir que no la pierde, sino que la regenera diariamente. Nosotros no lo tenemos tan difícil, probablemente porque vivimos holgadamente abstraídos del mensaje de este domingo de Adviento”, afirmó el monje de Montserrat.

Oriol Junqueras se encuentra procesado por el Tribunal Supremo en la causa del referéndum ilegal del 1-O. Se le imputan los presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. Pero para el monje independentista de Montserrat, se encuentra preso “por causa del compromiso social y político que la Iglesia pide a los laicos“.

Su apoyo al separatismo

Después que el ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el ex conseller Jordi Turull, anunciasen su supuesta huelga de hambre indefinida, desde la Abadía de Montserrat se emitió un comunicado para apoyarles en su causa. En las últimas semanas varios monjes de este Monasterio no han parado de ponerse del lado del separatismo catalán en su desafío al resto de España.

A principios del pasado mes de febrero, los monjes del Monasterio rogaron a Dios durante una plegaría por el Govern de Carles Puigdemont y los golpistas encarcelados.

“Al llegar a esta hora vespertina, rogamos por el restablecimiento del gobierno catalán y por la libertad de los consejeros elegidos democráticamente. Roguemos al Señor: Señor ten piedad, Cristo ten piedad”, fueron las plegarias que pronunciaron los monjes en esta ceremonia religiosa.