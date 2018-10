Quim Torra ha acudido al acto institucional en Gerona con motivo del 1-O

El presidente de la Generalitat Quim Torra, junto a todo su Govern, ha recibido este lunes el primer escrache por parte de los independentistas a los que él mismo ha animado a salir a la calle y manifestarse. Ha sido segundos antes de la declaración institucional en San Julián de Ramis (Gerona), cuando un grupo que acaban de llegar le ha mostrado una pancarta donde se podía leer “el primer preso a liberar es el pueblo”, acción a la que se han sumado con gritos el resto de vecinos del pueblo presentes.

La acción reivindicativa que se ha organizado durante la ocupación de las vías del tren y que no llevaba siglas de ninguna organización, estaba dirigida por la CUP, ARRAN y los CDR. Antes de que Torra iniciase su discurso han abucheado al Govern nada más salir del ayuntamiento, ante la cara de estupor de los políticos independentistas. En ese momento, algunos manifestantes les pedían que “no nos mandéis los Mossos”.

Finalizada su declaración institucional, y saltándose todo el protocolo, Torra ha dejado atrás todos sus compañeros del ejecutivo y haciendo gala de su activismo, ha vuelto con los CDR y los ‘cachorros’ de la CUP para estrecharles la mano. En ese momento les ha vuelto a agradecer su presión y les ha pedido que “no tengáis miedo a ser libres”.

“Yo no tengo miedo”

Los manifestantes han reprochado a Torra su actitud, aunque le han estrechado la mano, y le han pedido que “los presos no sean moneda de cambio”, algo a lo que el jefe del ejecutivo catalán ha renunciado “porque así me lo han pedido ellos”. El presidente de la Generalitat, que minutos antes y frente el pabellón donde tenía que votar Carles Puigdemont ha tenido que oír como le pedían la dimisión del consejero de Interior Miquel Buch, les ha asegurado a los CDR que “yo no tengo miedo”.

El diálogo

Este ha sido el diálogo textual que ha mantenido Torra con los manifestantes:

Torra: lL tierra se vuelve cielo si pierdes el miedo. No tengáis miedo a ser hombres. No tengáis miedo a ser libres. Yo pido al pueblo de Cataluña que no tenga miedo.

Manifestantes: No tenemos miedo. No tengas miedo tu.

Torra: Yo no tengo miedo, no tengo miedo a ser libre. Nos tenéis que acompañar, y os pido que estéis ahí. Nosotros estaremos. Hacednos también esa confianza. El 1O fue posible porque gobierno, el pueblo y los partidos fuimos juntos, y os pido otra vez unidad. Lo podemos hacer.

Manifestantes: Los ‘presos políticos’ no pueden ser carta de negociación.

Torra: No lo son, yo no negocio por los presos políticos por que me lo han pedido ellos