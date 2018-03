Forcadell, Rovira y Bassa renuncian a su acta de diputadas como avanzó OKDIARIO

Las diputadas de ERC Carme Forcadell, Marta Rovira y Dolors Bassa han renunciado a sus actas tras finalizar el pleno de investidura de Jordi Turull. OKDIARIO avanzó este jueves el temor que había en JxCAT a la renuncia de algunos de los encausados a sus actas para favorecer su situación procesal.

La premura de JxCat de celebrar el pleno de investidura cuando antes se debía también a las prisas judiciales de los seis encausados que tienen que presentarse este viernes en el Tribunal Supremo para escuchar el auto de procesamiento del juez Llarena. A falta de 24 horas, y muy probablemente condicionadas por la imposibilidad de investir a Turull, las tres diputadas de ERC, Rovira, Forcadell y Bassa han decido renunciar a sus actas para desvincularse de las decisiones políticas antes de presentarse ante el juez.

La estrategia que podían seguir algunos diputados de ERC ante el juez hacía temer a los de Carles Puigdemont que el ‘procés’ se frenaría en seco al renunciar figuras clave del golpe a su situación y actividad política. Dicho y hecho. Tras la renuncia de Jordi Sànchez, ante Llarena, de continuar con su actividad parlamentaria, ahora le ha tocado a las tres miembros de ERC.

A Joaquim Forn, el Supremo le mantiene en prisión y a Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, Llarena no les ha citado para testificar de nuevo y modificarles las cautelares, porque no aprecia riesgo de reiteración delictiva.

De los seis diputados que tienen que ir al Tribunal Supremo este viernes, en concreto, hay tres que se se habían planteado renunciar a su escaño para facilitar su situación procesal. Una de ellas era la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ya decidió no repetir en el cargo para evitar mayores consecuencias penales. También Dolors Bassa, el martes, comunicó a ERC su decisión de no volver a ser consejera, aunque ambas manifestaron que se quedaban en el escaño, aunque no con un especial convencimiento, sobre todo en el caso de Forcadell. Faltaba por conocer la postura de Marta Rovira, curiosamente ausente durante todo el pleno de investidura salvo para participar en la votación.

Las tres están en libertad condicional con fianzas de más de 100.000 euros. Si el juez, una vez escuchado su testimonio el viernes y comunicados de que se abre juicio contra ellos por los delitos que se les impute, aprecia riesgo de fuga o reiteración delictiva, podría volver a ordenar su ingreso en prisión a la espera del juicio, que fuentes jurídicas señalan para el otoño para tener una sentencia antes de acabar el año.