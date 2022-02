El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, se han visto las caras por primera vez en 2022 en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados con el resultado de las elecciones en Castilla y León como telón de fondo. El socialista ha vuelto a exigir al popular que desbloquee el CGPJ y Casado le ha retratado: «Lo renovamos hoy mismo si acepta que los jueces elijan a los jueces».

Pablo Casado ha arrancado su intervención tirando de ironía para echar en cara al presidente que lleva meses sin dar explicaciones en el Congreso: «Lo primero deseo felicitarle un feliz año nuevo porque lleva sin pasar por aquí». Además le ha recordado los últimos fracasos electorales del PSOE: «Esta semana ha tenido tiempo para perder otras elecciones y ya ha perdido cuatro, y eso que ha hecho trampas con todos los elementos del Estado».

El líder del PP ha enumerado todos esos «elementos» que el Gobierno usa de manera partidista como «el CIS o los fondos europeos» y los escándalos que han salpicado al Ejecutivo desde que llegó al poder como el «intento de renovar el Consejo General del Poder Judicial a dedo, los estados de alarma ilegales, la elección de una fiscal general del Estado socialista, los decretazos o sus negociaciones con un asesino a cambio de los votos de Bildu».

La pregunta del popular ha sido clara y concisa: «¿Por qué votó ayer en contra de una iniciativa para prohibir los homenajes a etarras?, ¿está con las víctimas o con los verdugos?».

Pedro Sánchez, como viene siendo habitual, no ha respondido a lo que Casado le ha preguntado y ha centrado su réplica en atacar al PP y en exigirle la renovación del CGPJ: «Pueden contribuir a mejorar la democracia si cumplen con la Constitución y desbloquean la renovación del CGPJ, si no usaran tránsfugas para ganar votaciones y si no generan infundios sobre los resultados de las votaciones».

Casado, por su parte, le ha recordado a Sánchez que The Economist es quién ha dicho que la democracia española está deteriorada desde que gobierna Sánchez y, al contrario de Sánchez, él sí ha respondido a su petición: «Renovamos hoy mismo el CGPJ si acepta que los jueces elijan a los jueces».

El presidente del Gobierno ha echo oídos sordos, le vuelve a decir que cumpla con la Constitución y desbloquee el CGPJ y finaliza su intervención ofreciendo una posible abstención del PSOE a un Gobierno en solitario del PP en Castilla y León: «Nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero tiene que pedir ayuda y explicar por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos. Si es para todos los días, para siempre y para todos los gobiernos».