El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado este martes que las últimas encuestas publicadas reflejan un cambio de ciclo «muy importante» en España y no ha descartado incluso que haya un adelanto electoral pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viene asegurando que culminará la legislatura. «Sánchez no dice la verdad ni al médico», ha comentado.

Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Casado se ha referido a las últimas encuestas publicadas, que evidencian una caída del PSOE, al que sitúan por debajo de los 100 escaños. Unos resultados que, a su juicio, reflejan un cambio de ciclo en España que el PP empezó en Andalucía, apuntaló con la mayoría absoluta en Galicia y que llevó a la culminación en la Comunidad de Madrid.

El líder ‘popular’ ha subrayado que toda esa ‘cosecha’ electoral demuestra que cuando se vota al PP como alternativa a un gobierno de izquierdas, cuando se une ese voto, las mayorías son «suficientes» y «sin dependencias» de otros partidos. «La apelación (en todos los casos) fue a gobernar sin cortapisas, a llevar a cabo un programa electoral sin tener que perder tiempo en negociaciones con partidos, y eso a lo que optamos», ha indicado.

Casado ha recordado que con un porcentaje de votos similar al de ahora, el PP llegó a Moncloa en 2016 sin mayoría suficiente de gobierno, pero en las próximas elecciones apelarán a una mayoría necesaria «que no dependa de otros partidos» y en la que «cada uno se tendrá que retratar».

A lo que aspira en PP, según ha comentado, a representar a esos millones de españoles a los que no les gusta el Ejecutivo de Sánchez, esto es, a conservadores, liberales, democristianos pero también socialdemócratas «avergonzados» con la deriva que lleva adelante su presidente.

En este punto, ha destacado la importancia de la Convención Nacional que el PP prevé iniciar a finales del presente mes, donde se busca perfilar el proyecto alternativo al Gobierno de Sánchez, con una batería de reformas que quiere impulsar para «desfibrilar» España, y con la que el partido pretende «reconectar» con las bases.

Preguntado en este punto si el PP tiene previsto llamar a algún dirigente o ex dirigente de Ciudadanos para que acuda a dicho cónclave, Casado ha se ha mostrado convencido de que a la Convención asistirán personas de otros partidos «pero con valores y principios democráticos».

Y no ha dejado claro si estará el ex líder naranja Albert Rivera, ahora al frente de un despacho de abogados con el que el PP ha colaborado para la presentación de algún reciente recurso de inconstitucionalidad. Ha destacado su «gran labor» al frente del mismo pero ha recordado que el propio Rivera ha dicho que no quiere tener participación política.

Durante el desayuno informativo, al que han acudido, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se le ha preguntado si considera que la primera es la persona adecuada para liderar el PP de Madrid.

Sin embargo, Casado no se ha querido ‘mojar’ y se ha limitado a decir que serán los militante de su partido en Madrid lo que decidirán en el próximo congreso del PP de Madrid, a celebrar n 2022, quién es su líder. «La dirección no tiene que meterse en esos procesos», ha zanjado.