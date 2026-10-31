Carmen Posadas: «Los jóvenes, de izquierdas y de derechas, añoran algo que no conocen»

Hay ideologías que se abrazan por fe, por romanticismo o incluso por llevar la contraria, sin detenerse a examinar sus consecuencias. Y así estamos, con calles incendiadas. Algaradas, gritos, coches calcinados, escaparates rotos y saqueos que tanto recuerdan a otros tiempos. Las hermanas Mitford encarnaron esas contradicciones. Una militó en el comunismo y otras se dejaron seducir por el fascismo y el nazismo. De todo hubo. Carmen Posadas parte de las extraordinarias vidas de las seis hermanas para reflexionar sobre los fanatismos del pasado y las contradicciones del presente. Lo hace en Las Mitford, una novela magnífica que una lamenta que acabe.

En esta entrevista en El Foco, la ganadora del Premio Planeta alerta de la «nostalgia de lo no vivido» y cuestiona el poder de las redes sociales, donde un influencer puede tener más repercusión que un premio Nobel. Reflexiona también sobre el agotamiento del «efecto vacuna» de la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de aquel espíritu de concordia de la Transición. Y recuerda los prejuicios que sufrió al comenzar a escribir, cuando su imagen no encajaba con el supuesto aspecto de una intelectual que tenía que llevar boina, gafas de pasta y falda larga: «Yo iba con minifalda, entonces nadie me tomaba en serio».

Con humor e ironía, Posadas nos descubre una familia marcada por amores imposibles, escándalos y lealtades que sobrevivieron a ideologías enfrentadas. Una conversación que invita a pensar y a entrar en una novela donde la hermana que parecía tener menos que contar acaba guardando la mayor sorpresa.