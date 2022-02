Un candidato del PSOE por Burgos a las Cortes de Castilla y León, Luis Briones, defendió este jueves en el debate electoral de La 8 Burgos de CYLTV «que hay que saber perdonar a los verdugos». Por «verdugos» se refiere a los asesinos de la ETA por los que el socialista arandino ha mostrado una gran compasión a la hora de defender los acuerdos del PSOE con los proetarras. Briones, procurador en Cortes y número 3 a las listas burgalesas del PSOE, no tuvo la misma generosidad que derrocha hacia los terroristas con los «franquistas y fascistas con los que pacta el PP» en referencia a Vox.

Briones, ex alcalde de Aranda de Duero, respondió así a la cuestión que le planteó en ese mismo debate el candidato del PP de Burgos, Ángel Ibáñez, al recordarle los pactos de Pedro Sánchez con chavistas y proetarras. «Me resulta curioso que me pregunte por los pactos (con Vox). Usted ya no se acuerda de cuando Sánchez dijo que no dormiría por las noches si Pablo Iglesias estuviera en el Gobierno. Pues el hombre debe llevar ya muchos meses de insomnio. ¿Y recuerda las cinco negaciones de Sánchez a Bildu? Hoy ya sabemos quién le está aupando para conseguir los pactos en los Presupuestos», aseveró el popular.

Allí fue cuando Ibáñez disparó a Briones la pregunta a bocajarro: «¿Se considera afortunado de pertenecer a un partido que pacta con los asesinos de sus compañeros?». El socialista comenzó a mover los brazos nervioso y respondió: «Lo que creo es que este es un país democrático y que debe llegar un momento en que hay que saber perdonar, hay que reconocer a las víctimas y saber perdonar a los verdugos, ¡hay que saber perdonar!». Y acto seguido, el que daba lecciones de perdón acusó al candidato del PP de «no sabe perdonar porque pacta con franquistas y con fascistas».

Ibáñez, atónito por lo que acababa de escuchar, volvió a preguntarle a Briones si creía «que ahora lo que merece este país es el perdón de los verdugos». «Señor Ibáñez, no tergiverse. Hombre, los verdugos del franquismo… ¿quién les ha perdonado?», respondió el socialista rebuscando entre sus papeles. Unas declaraciones que se producen en pleno escándalo por la Operación Kabat en la que salieron a la luz los chats entre el entorno de la banda terrorista y el jefe de Prisiones de Marlaska, Ángel Ortiz.

Si Briones se refiere a la amnistía de 1977 que perdonó a las «autoridades, funcionarios y agentes del orden culpables de delitos o faltas durante la persecución de actos políticos o violando los derechos de las personas» durante el franquismo, él sabrá que fue su propio partido, el Partido Socialista Obrero Español, el que votó a favor, al igual que el Partido Socialista Popular y el Partido Comunista de España. Alianza Popular se abstuvo, por cierto.

Hay que recordar que ETA asesinó a 12 miembros del PSOE compañeros de Briones: Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente. Fernando Buesa, Juan María Jáuregui , Ernest Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundua y Isaias Carrasco.

Briones nació en la localidad ribereña de Baños de Valdearados y trabaja como abogado en Aranda de Duero, localidad en la que reside y donde ejerció como alcalde en los periodos de 1999 a 2003, y de 2007 a 2011. También tiene experiencia como procurador en las Cortes regionales, donde inició su andadura desde 2015 hasta la actualidad, como también fue diputado provincial en los periodos de entre 2003 a 2007 y de 2011 a 2015.