El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través de su jefe de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, trasladó un mensaje nítido del Gobierno de Pedro Sánchez al entorno proetarra. Homenajes a ex reclusos de ETA como el que recibió el 28 de julio de 2019 Xabier Ugarte Villar, uno de los carceleros del funcionario de prisiones y cofundador de Vox, José Antonio Ortega Lara, eran un elemento distorsionador en la negociación que el Ejecutivo socialista mantenía con Bildu.

«Aprovecho para comentarte que me envía el de Madrid un waasap con la foto del ongi etorri de ayer y me dice esto no ayuda mucho». Éste fue uno de los varios mensajes que intercambiaron el 29 de julio -al día siguiente del homenaje a Ugarte Villar en Oñate (Guipúzcoa)- el ex consejero vasco de Justicia con el PNV y ahora presidente de Sare (red de apoyo a presos de ETA), Joseba Azkarraga, y el que fuera dirigente de ETA José Antonio López Ruiz, alias Kubati.

«El de Madrid» haría alusión al jefe de Prisiones de Marlaska. Así se refieren a él los batasunos en un informe -al que ha tenido acceso OKDIARIO- elaborado por la Guardia Civil sobre la causa de los ongi etorri abierta en la Audiencia Nacional, donde, de forma paralela, se recogen esos contactos existentes entre el entorno proetarra y el Gobierno de Sánchez a través del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Cabe recordar que la política penitenciara del Ejecutivo -esto es, acercamientos y beneficios- ha estado muy presente en la dirección de Bildu a la hora de llegar a acuerdos con los socialistas de Sánchez. Por ejemplo, los proetarras facilitaron su investidura con la abstención en 2020 y apoyaron las dos últimas cuentas estatales del Gobierno PSOE-Podemos. Presos por Presupuestos.

Al mensaje de Azkarraga, prosigue el informe de la Guardia Civil avanzado por El Confidencial, el pistolero Kubati respondió con un «ya hablaremos de eso también» en una reunión que tenían pendiente. Además, añadió: «Están diciendo que yo estuve en el ongi etorri de Oñati y es mentira. Yo no estuve y no estaré. Se les dio las mismas instrucciones que todos pero unos hacen caso y otros no…»

Para los agentes del Instituto Armado, esto «se puede considerar un comentario exculpatorio sobre su posible vinculación con el desarrollo de estos homenajes, así como que, efectivamente, el investigado imparte ‘instrucciones’ para la realización de actos de homenaje a miembro de ETA», señalan sobre Kubati.

El informe de la Guardia Civil también recoge, por ejemplo, otro mensaje que Azkarraga mandó a Kubati comunicándole la inminente puesta en libertad del preso de ETA enfermo José Ángel Ochoa de Eribe, según información que el propio Joseba había recibido directamente de Instituciones Penitenciarias, esto es, el departamento que dirige Ortiz, jefe de prisiones de Marlaska. «Me llaman de Instituciones Penitenciarias para decirme que el juez ya ha firmado la libertad de Otxoa de Eribe. Así que me imagino que la libertad se producirá ya», rezó la comunicación del presidente de Sare. Por su parte, Kubati se alegró de la noticia.

Condenado a 200 años

El etarra Xabier Ugarte Villar, uno de los secuestradores del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, salió de la cárcel el 28 de julio de 2019 tras cumplir únicamente 22 de los 200 años de condena que acumuló por diferentes delitos. Su puesta en libertad se produjo apenas tres días después de la investidura fallida de Sánchez en la que Bildu se abstuvo, al igual que Podemos.

Ese mismo día los batasunos recibieron a Ugarte en su localidad natal entre aplausos en un pasillo repleto de ikurriñas, pancartas a favor de los presos de ETA y bengalas.

Ugarte, detenido el 1 de julio de 1997, fue uno de los responsables del secuestro más largo de la historia de España: el ex funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estuvo retenido en un pequeño zulo durante 532 días hasta que la Guardia Civil logró su liberación.

Aquella madrugada los agentes de la Benemérita detuvieron a Ugarte en Oñate en una operación en la que arrestaron también a José Miguel Gaztelu Ochandorena, José Luis Erostegi Bidaguren y Josu Uribeetxeberria Bolinaga.