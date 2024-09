El representante de Junts, Eduardo Pujol, ha desatado la bronca en el Senado al llamar al juez de instrucción del procés, Pablo Llarena, «Tejero 3.0 sin bigote». El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha interrumpido su discurso y le ha impedido seguir: «No consiento que se haga ninguna referencia con nombres y apellidos a ningún magistrado».

El representante de la formación que lidera el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprovechado una moción presentada por el PP en el Senado para insultar al magistrado de instrucción del Tribunal Supremo. Lo ha hecho en el mismo día en el que el juez ha confirmado que no amnistiará a Puigdemont, ni a los ex consejeros Lluis Puig y Toni Comín, por los delitos de malversación.

Pujol ha afeado al Gobierno que haya asilado en España al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, mientras Puigdemont sigue fugado de la justicia en Bélgica. «Ahora, España quiere ser la primera de la clase», ha reprochado el representante de Junts.

«Hay un gran ejercicio de cinismo político», ha añadido el senador catalán. «Todos ustedes permiten que el Poder Judicial mantenga en el exilio al presidente Carles Puigdemont», ha incidido. Y ha añadido que son «los mismos que dicen que la democracia es sagrada en Venezuela, cuando se trata de proteger el Estado de derecho en España, no son tan valientes».

«Sean valientes, pero también con el presidente Puigdemont», ha retado Pujol al Ejecutivo que lidera el socialista Pedro Sánchez. El político independentista ha afeado que «España ama la democracia sólo ahora» y que «si quieren ser espejo para todas las democracias occidentales» tendrían que ser, según el senador de Junts, «capaces de decir basta» a los jueces del Supremo.

«En esta misma España resulta que no hay nadie capaz de decir basta, basta al juez Llarena, Tejero 3.0 sin bigote», ha espetado el político juntero desde la tribuna del Senado. En ese preciso instante, el presidente de la Cámara Alta ha cerrado el micrófono a Pujol. «Perdón, estoy hablando yo, señoría», ha cortado Rollán. «No consiento que se haga ninguna referencia con nombres y apellidos a ningún magistrado, y menos en esos términos», le ha indicado el moderador para sentenciar que «su tiempo ha finalizado».

Llarena no amnistiará a Puigdemont

El juez Llarena, a quien ha insultado Pujol en el Senado, ha confirmado que no aplicará la Ley de Amnistía al delito de malversación por el que está procesado el ex presidente de la Generalitat fugado de la justicia, Carles Puigdemont. El magistrado del Tribunal Supremo resuelve así los recursos de reforma del líder de Junts y de los ex consejeros prófugos Antonio Comín y Lluis Puig, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Solicitaban que se aplicara la medida de gracia a los delitos de malversación, por los que Puigdemont y los ex consejeros estaban acusados.

El magistrado sostiene en el auto fechado este martes que todos los investigados habrían incurrido en un delito que está fuera de la Ley de Amnistía. Concretamente, se refiere al delito de malversación con «el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial».

El juez abunda en su autor de este marte en que los políticos independentistas realizaron el referéndum «en un empeño personal que no solo era ilegal, sino completamente ajeno a sus responsabilidades de gobierno y al marco de actuación y competencias de la Generalitat».

«Decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste de unas iniciativas o apetencias personales que ellos mismos dirigían y desplegaron, siendo irrelevante que fueran compartidas por otros ciudadanos o que los gastos endosados derivaran de acciones de militancia política, cultural, deportiva, religiosa o, incluso, de un disfrute personal o familiar», rememora Llarena, aludiendo al auto que había impugnado Puigdemont y los ex consejeros.