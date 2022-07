El crédito de Óscar López, jefe de gabinete de la Presidencia, está bajo mínimos. No hay nada que moleste más a Pedro Sánchez que errores con sus discursos. Y a la espera de que se incorpore a sus funciones su escritor jefe, de baja por paternidad, López era el encargado de elaborar el que el presidente pronunciará el próximo martes en el Congreso de los Diputados con motivo del Debate del estado de la Nación. Un discurso que no verá la luz porque Sánchez, visiblemente irritado, le ha espetado a López que lo escrito no le gustaba. Le ha tumbado el borrador y le ha relevado de la misión.

El jefe del Ejecutivo, según fuentes presentes, «ha entrado en cólera» tras leer el borrador que su jefe de gabinete le había presentado este viernes. Es un estado bastante habitual en Sánchez cuando se enfada. Es habitual verle gritar por los pasillos del edificio que alberga la Presidencia del Gobierno. Este viernes ha sido una de esas veces. Ante varias personas, tras presentarle Óscar López el documento con las distintas propuestas que va a presentar el martes en el Congreso, Pedro Sánchez ha rechazado el texto. Ahora, bajo la supervisión de otra persona del gabinete, un nuevo equipo trabajará a lo largo del fin de semana para tener a punto el lunes por la mañana el nuevo discurso.

El presidente subirá a la tribuna de oradores del Congreso el próximo martes a las 12 del mediodía para pronunciar su primer discurso del Debate del estado de la Nación, una sesión que hace siete años que no se convocaba. Durante su intervención, que posteriormente será replicada por los portavoces de los grupos parlamentarios, hará un análisis de la situación actual de España, de la obra que su Gobierno ha desarrollado y “hará varios anuncios”, según confirman a Moncloa fuentes cercanas a Sánchez.

Redactor

Tras la salida del novelista Luisgé Martín, que Sánchez envió hace poco tiempo al Instituto Cervantes de Los Ángeles como director en agradecimiento por los servicios prestados, el ex secretario de Estado de Migraciones Jesús Perea se había convertido en el nuevo jefe de los redactores de los discursos del presidente.

Sin embargo, Perea, que dimitió hace unos días en la crisis que hubo en el Ministerio de la Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá, está de baja por paternidad. De ahí que haya sido López el encargado de supervisar este trabajo que Sánchez ha tirado a la basura, aunque fuentes del gabinete de López lo negaron este viernes a OKDIARIO, asegurando que seguían trabajando en la redacción del discurso del presidente.