Bolaños contra el Supremo por anular el ‘dedazo’ de Valerio: «Cuestiona las competencias del Gobierno»

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que no comparte la sentencia del Tribunal Supremo que revoca el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, que fue realizado por el Ejecutivo. «Cuestiona las competencias del Gobierno», ha expresado Bolaños en Bruselas tras conocer la decisión del Supremo. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que Valerio no va a dimitir hasta que el Consejo de Ministros decida su cese.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la Fundación Hay Derecho en el que cuestionaba el dedazo del Gobierno al designar a la socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. El Alto Tribunal ha sentenciado que Valerio sólo cumple uno de los requisitos legales, el de tener experiencia en asuntos de Estado, pero no es una jurista «de reconocido prestigio» para ostentar el cargo que ocupa.

Esta decisión ha provocado la respuesta del ministro Bolaños que se encontraba en Bruselas reuniéndose con integrantes de la Comisión Europea para explicarles la ley de amnistía. «Respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la compartimos, porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como es nombrar a la presidencia del Consejo de Estado», ha enfatizado el ministro.

Además, Bolaños ha defendido que la trayectoria de Valerio es «de rigor, de profesionalidad, de conocimiento de la administración y del derecho» y que a su juicio «le hacen merecedora del puesto de la presidencia del Consejo de Estado». Por tanto ha afirmado que van a estudiar la sentencia y «en los próximos días» comunicarán si toman alguna acción al respecto.

Fuentes del Consejo de Estado consultadas por este periódico aseguran que Magdalena Valerio no está en la obligación de dimitir a pesar del fallo del Supremo criticado por Bolaños. «El Gobierno es quien la propone y es el Consejo de Ministros quien la cesa», explican las mencionadas fuentes. Por el momento, Magdalena cuenta con el placét del Ejecutivo que confió en ella para asumir la presidencia del Consejo de Estado tras la marcha de María Teresa Fernández de la Vega.

Bolaños contra el CGPJ