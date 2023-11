Prohibido hablar de la amnistía: Valerio amordaza a los letrados del Consejo de Estado

La ex ministra socialista de Empleo Magdalena Valerio, aupada por Pedro Sánchez a la presidencia del Consejo de Estado -ahí es nada-, ha decidido poner la institución al servicio del presidente del Gobierno. Si la Ley de Amnistía evitará el informe no vinculante del Consejo de Estado al tramitarse como una proposición de ley, Valerio ha impuesto el silencio más absoluto a los letrados del organismo para que no puedan pronunciarse públicamente contra la norma con la que Sánchez se ha garantizado los apoyos de los separatistas a su investidura. Pese a que los letrados habían redactado un escrito en contra de ley, Valerio ha vetado la opinión de la mayoría de este cuerpo. Según ha podido saber OKDIARIO, un total de 20 de 30 letrados suscribieron este documento, pese a que la presidenta insiste en que no existían voces discordantes que hayan pedido un posicionamiento sobre la Ley de la Amnistía.

Los letrados argumentaban que los pactos de Sánchez con los independentistas debían ajustarse con claridad al régimen constitucional y jurídico del país. «No puede dejarse ahora de destacar que la anunciada amnistía supondría una medida rigurosa y absolutamente excepcional para

nuestro actual Estado constitucional y democrático de Derecho, por lo que toda cautela, reflexión y sosiego son especialmente necesarias a fin de evitar una quiebra de los principios que han venido presidiendo nuestro Estado y nuestro Derecho», se aseguraba en el documento vetado.

Fuentes de la institución aseguran que la semana pasada los letrados redactaron el escrito que fue paralizado por la secretaria general, Guadalupe Hernández Gil, con el pretexto de que el Consejo de Estado «debía preservar su independencia». No deja de tener su aquel el argumento, porque para preservar la independencia de la institución se lamina la independencia de sus letrados. Por cierto, ¿piensa Magdalena Valerio que la independencia del Consejo de Estado se garantiza poniéndose del lado del presidente del Gobierno que la colocó en el cargo?