Bofill, ex director de ‘El Socialista’, acusa al PSOE de atentar contra la libertad de expresión

El diputado del PSOE Pedro Bofill, que dirigió El Socialista entre 1984 y 1986, ha criticado este viernes la decisión de su partido de expulsar a Nicolás Redondo Terreros y ha acusado a la dirección de pretender «limitar la libertad de expresión» dentro de la formación. «Yo soy un progresista que ha luchado por la libertad de este país en los tiempos más difíciles y me siento apenado porque se quiera limitar la libertad de expresión», ha dicho, recalcando que eso sucedía en «otros tiempos» pero no «en el periodo democrático».

Bofill ha acudido este viernes al Congreso, junto con los populares Soledad Becerril, exministra de UCD y ex Defensora del Pueblo, y el exdiputado Eugenio Nasarre para hacer llegar a la presidenta de la Cámara una carta de protesta por dar vía libre al uso de lenguas cooficiales en el Congreso, incluso antes de que se modifique el Reglamento de la institución.

Al ser preguntado sobre la expulsión de Redondo Terreros, Bofill, que fue diputado entre 1979 y 1989 y formó parte de la Ejecutiva y el Comité Federal del PSOE, se ha mostrado «sorprendido» pero «sobre todo, apenado» por que se pueda expulsar a un militante tan «representativo» y «apreciado» del partido por no estar de acuerdo con una eventual amnistía de los implicados en el procés.

«Yo llevo en el Partido Socialista Obrero Español más de 45 años. He discrepado con todas las direcciones que ha habido y, desde luego, nunca me había sentido limitado en mi capacidad de expresión», ha abundado.

Bofill ha mostrado su rechazo a una eventual amnistía. «¿Cómo podemos exculpar a una persona que es un prófugo de la justicia antes de que sea juzgado? ¿Cómo se puede exculpar a personas que han sido penadas por cometer un delito tan grave como ha sido el de sedición y que han intentado romper la democracia española?», se ha preguntado.

Preguntado si se plantea ir al acto contra la amnistía que va a organizar el PP el 24 de septiembre, el exdiputado socialista ha explicado que no ha tomado una decisión. «Estoy pendiente de lo que ocurra en estos días, de cómo evoluciona la cosa, antes de ir o no ir», ha comentado.

Redondo, expulsado del partido

El PSOE ha decidido expulsar de forma definitiva al histórico dirigente del partido Nicolás Redondo Terreros tras pronunciarse en contra de la amnistía a los golpistas. La dirección socialista, en la reunión celebrada el pasado lunes en Ferraz, tomó la decisión justificándola por su «su reiterado menosprecio a las siglas en las que milita».

Redondo Terreros, hijo del ex diputado socialista y ex líder de la UGT Nicolás Redondo Urbieta, lidera un grupo de militantes críticos con los pactos de Pedro Sánchez con Podemos, y los partidos independentistas. Su expulsión sigue a la del único presidente de la Comunidad de Madrid con carnet socialista, Joaquín Leguina. El ex dirigente socialista ha conocido la noticia de su expulsión del PSOE mientras se encontraba comiendo con Joaquín Leguina y con el ex presidente del Gobierno José María Aznar.