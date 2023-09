En Bildu no se esconden y hablan abiertamente de los motivos que les llevan a apoyar sistemáticamente a Pedro Sánchez. La portavoz de los proetarras en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha confesado durante la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo que su formación apoya al PSOE frente al PP por un motivo tan claro como es «la supervivencia de la nación vasca».

Pedro Sánchez garantiza a los proetarras que el País Vasco siga dando pasos hacia su independencia pero Núñez Feijóo todo lo contrario. Por eso Bildu seguirá apoyando al PSOE y su permanencia en el Gobierno de España. «Que cuál es el motivo que nos hace apoyar al Gobierno de Sánchez? Se lo voy a reducir en tres cuestiones: el antifascismo, la defensa de la clase trabajadora y supervivencia de la nación vasca», ha asegurado Aizpurua.

La sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados está dejando claro el posicionamiento de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria y por qué Pedro Sánchez previsiblemente logrará volver a gobernar con el apoyo de sus socios separatistas, populistas y proetarras.

Bildu se rinde antes Sánchez porque Sánchez se ha rendido ante Bildu. Los proetarras quieren que el socialista siga al frente del Gobierno porque se pliega ante todas sus exigencias mientras el PP no. Y así lo ha explicado la portavoz de los proetarras en el Congreso: «En este hemiciclo todo el resto que no sea la derecha y la ultra derecha está en contra del posicionamiento que usted ha traído aquí hoy, de su hipotética investidura».

«Representando usted a la derecha y la ultraderecha todo el resto preferimos estar en el lado correcto, en el lado de los derechos humanos y de las libertades», ha asegurado la dirigente de Bildu. Unas palabras que han hecho que la bancada popular se queje por lo irónico que es que una proetarra hable de derechos humanos.

Feijóo retrata a Bildu

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha retratado en apenas un minuto las alianzas de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. «Los votos de Bildu se los dejo a Sánchez, yo no los quiero», ha sentenciado el líder del PP, en su réplica a la formación de Arnaldo Otegi. «Para mí, todo lo que diga Bildu que no venga precedido de una disculpa real a las víctimas de ETA y una colaboración con la Justicia para esclarecer los asesinatos de ETA, no tiene ningún valor», ha aseverado.

Las intervenciones de Feijóo hacia los proetarras han puesto en pie a la bancada popular. Rotundo, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha lanzado al socialista contra sus pactos con quienes avalan la violencia de ETA. «Hay que tener mucho cuajo y muy poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido, señores del PSOE», ha lamentado. Feijóo ha ironizado con que los españoles deben estar «agradecidos» a este partido, como antes había sostenido su portavoz, Mertxe Aizpurua. «Sobre todo los huérfanos, las viudas y los que se han quedado sin hermanos», ha precisado.