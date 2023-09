Feijóo desarma a Bildu: «Sus votos se los dejo a Sánchez, yo no los quiero»

Alberto Núñez Feijóo ha retratado en apenas un minuto las alianzas de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. «Los votos de Bildu se los dejo a Sánchez, yo no los quiero», ha sentenciado el líder del PP, en su réplica a la formación de Arnaldo Otegi durante la segunda jornada del debate de investidura en el Congreso. «Para mí, todo lo que diga Bildu que no venga precedido de una disculpa real a las víctimas de ETA y una colaboración con la Justicia para esclarecer los asesinatos de ETA, no tiene ningún valor», ha aseverado.

Las intervenciones de Feijóo hacia los proetarras han puesto en pie a la bancada popular. Rotundo, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha lanzado al socialista contra sus pactos con quienes avalan la violencia de ETA. «Hay que tener mucho cuajo y muy poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido, señores del PSOE», ha lamentado. Feijóo ha ironizado con que los españoles deben estar «agradecidos» a este partido, como antes había sostenido su portavoz, Mertxe Aizpurua. «Sobre todo los huérfanos, las viudas y los que se han quedado sin hermanos», ha precisado.

El líder del PP ha avisado que «Bildu es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario» y ha lamentado que la estrategia del PSOE es «blanquearlo». «No hay reconciliación si una parte aspira a que se le perdone sin pedir perdón o cuando se participa en la humillación de las víctimas», ha destacado, recordando las palabras de Josu Ternera, jefe de ETA: «Los muertos eran para que el Gobierno tuviese elementos de análisis». «Ustedes siguen llevando a condenados con delitos de sangre en sus listas, ¿y nos vienen a dar lecciones de democracia?», se ha preguntado. Feijóo ha enfatizado que «siempre ha habido voluntad de reconciliación por parte de las víctimas pero nunca de los verdugos».

En su intervención, la portavoz proetarra, Mertxe Aizpurua, ha reclamado avanzar en la independencia del País Vasco. «Es hora de ser valientes», ha advertido. Aizpurua ha avisado a Sánchez que «esta legislatura deberá ser la de los avances con mayúscula». «Avances nacionales», ha precisado. Según la dirigente de Bildu, «es el momento de abrir de par en par los grandes debates pendientes», para lo que, ha dicho, su partido actuará «con ambición».

Aizpurua se ha jactado de que «elección tras elección el proyecto de Euskal Herria crece» y ha opinado que «las decisiones de Bildu han mejorado la vida de los españoles». «No vamos a poner en riesgo los derechos y libertades que como pueblo nos estamos jugando», ha resuelto, poniendo tareas a Sánchez: «Deberá atender las demandas de vascos y catalanes y dar respuestas constructivas a las reclamaciones nacionales y sociales de nuestros pueblos».