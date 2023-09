El ex alcalde de Valladolid Óscar Puente, uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez, ha sido el responsable de fijar la posición del PSOE en la primera sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en un claro desprecio del presidente en funciones al candidato propuesto por el Rey. Puente, que no es portavoz del PSOE, ha protagonizado varias polémicas, como gozar de lujosas vacaciones costeadas por empresarios contratados a dedo por el ayuntamiento que dirigía, la rebaja que consiguió de más de 400.000 en la compra de un piso en Valladolid o su ausencia laboral para irse a jugar al golf con su chófer en plena jornada laboral.

Los socialistas han querido jugar con el factor sorpresa sacando a la tribuna de oradores a uno de los alcaldes que, pese a haber ganado las elecciones, como le ocurrió a Feijóo, fue apartado del poder por una coalición de PP y Vox. Lo mismo que ahora pretende hacer el PSOE en el Gobierno de España gracias a un acuerdo con Sumar, ERC, Junts, el PNV, Bildu y el BNG. Aunque Sánchez tenía a otros candidatos para jugar ese papel en el hemiciclo, como la ex alcaldesa de Toledo Milagros Tolón, menos polémicos.

Puente ha empezado su intervención de respuesta a Feijóo, «de ganador a ganador», recordándole que él fue «el candidato más votado en Valladolid y una coalición formada por su partido y la ultraderecha de Vox me relegó a la oposición». Una anécdota que ha aprovechado para sacar a relucir cómo Juan Manuel Moreno Bonilla o Isabel Díaz Ayuso lograron las presidencias autonómicas de Andalucía y Madrid aun no habiendo ganado las elecciones.

Óscar Puente le ha afeado a Núñez Feijóo que haya «intentado provocar una rebelión en el PSOE y un nuevo tamayazo». Algo que, en palabras del hoy portavoz accidental de los socialistas, no ha sido posible porque «no hay discrepantes» en su grupo parlamentario. Puente, al que en el entorno del presidente en funciones sitúan de ministro si hay Gobierno de coalición, ha puesto de valor el liderazgo de Pedro Sánchez que ha hecho que «este PSOE sea de sus militantes y en consecuencia del pueblo».

«Puede que no sea el mismo PSOE que hace 30 años, pero no se pongan nostálgicos, si al de hace 30 años le decían y le hacían exactamente lo mismo», ha manifestado Puente durante su intervención. El diputado por Valladolid ha recordado que el partido «ya se blindó contra cualquier injerencia externa en los procesos de votación». El parlamentario socialista también les ha hecho saber a los populares que «los dos últimos diputados que estaban en venta en esta Cámara ya los compraron ustedes», en referencia a los dos ex diputados de UPN -hoy en el PP- que cambiaron su voto en la votación de la reforma laboral.

Las polémicas de Óscar Puente

Vacaciones de lujo, golf y viajes en yate pagados por adjudicatarios son sólo algunas de las polémicas protagonizadas por el ex alcalde de Valladolid, el hombre elegido por Sánchez para dar la réplica al candidato del PP a Feijóo. En 2020 Puente gozó de unas vacaciones en Formentera a bordo de un yate pagado por el empresario Sergio Zaitegui, después de que el propio ex alcalde le hubiera adjudicado un contrato de 195.000 euros para dar material de protección contra el Covid al Ayuntamiento de Valladolid, en una contratación que se hizo de forma directa y urgente aprovechando el decreto del estado de alarma.

La elección del orador

Respecto a la elección de Óscar Puente como orador para replicar a Feijóo, decisión tomada por Pedro Sánchez en las últimas horas, fuentes del PSOE aseguran que «es una forma de poner frente al espejo todas las contradicciones del líder del PP». «De ganador a ganador, como bien ha dicho Puente, el castillo de naipes de la argumentación del PP cae sin remedio», explican fuentes socialistas. Desde el PSOE aseguran que «el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, intervendrá en su momento».