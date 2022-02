Los dos diputados de UPN en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, no han acatado la decisión de su partido y han votado en contra de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. El miedo a una moción de censura contra el alcalde de Pamplona, el mismo día que se tenía que votar su tercera reprobación, provocó que UPN se decantase por el ‘sí’ a la reforma laboral. Aun así, los dos diputados navarros no han cedido a las presiones y se han alejado de las directrices el partido.

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos García Adanero ha asegurado que ha votado en contra de la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez «porque lo contrario hubiera supuesto un claro refuerzo a Sánchez, presidente de España con el apoyo de Bildu». De esta forma, ha insistido que lo ha hecho «en coherencia con la oposición que estamos realizando desde el primer día, con el respaldo de miles de votantes».

A través de redes sociales, Sergio Sayas ha afirmado: «Votamos no a la reforma laboral. En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes. Somos sus representantes y a ellos nos debemos. Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy, pero tampoco nunca lo tuve más claro».

De esta modo, aunque esta mañana ambos han dicho que acatarían la decisión del partido de apoyar la reforma laboral, aunque no la compartían, finalmente han votado en contra.