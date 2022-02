Los dos diputados de UPN en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, votarán finalmente a favor de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los dos acatarán la disciplina de voto a pesar de no compartir la decisión tomada por la dirección de su partido. Ambos habían mostrado sus dudas a primera hora de este jueves, pero finalmente votarán ‘sí’, tal y como ha asegurado el propio Sayas en un conversación informal con los periodistas.

El voto favorable de ambos parlamentarios garantiza que la reforma laboral salga adelante en la Cámara Baja, al contar el Gobierno con los apoyos necesarios: 176 ‘síes’. Los dos han rechazado intervenir desde el estrado del Congreso para defender la posición de su partido en esta cuestión.

Sergio Sayas se había mostrado a primera hora de este jueves contrario a apoyar el decreto. «No comparto la decisión que ha adoptado la dirección de mi partido», afirmó en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso. Tampoco había aclarado el sentido de su voto. «Me cuesta mucho defender ante mis votantes una posición que no comparto. El partido ha dado una directriz y yo no la comparto», había indicado.

En esta misma línea se había mostrado Carlos García Adanero. El diputado de UPN había asegurado que era «un error tremendo» apoyar la reforma laboral porque, a su juicio, esto convertía a UPN en un «salvavidas» de Pedro Sánchez. «UPN no debe apoyar a Sánchez, que es presidente con los votos de Bildu», apuntó Adanero en declaraciones a la Cadena Cope.

Javier Esparza, líder de UPN y que rivalizó con Sayas el liderazgo de la formación, anunció a última hora del miércoles el voto favorable a la reforma laboral. Esparza ha sido el encargado de liderar las negociaciones con el Gobierno y justificó su apoyo por «convencimiento» y por «responsabilidad y sentido de Estado».

173 ‘noes’

El Ejecutivo de Sánchez, hasta el momento, cuenta con el apoyo del PSOE, PDeCAT, Podemos, Ciudadanos, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC. Esto sumaría 176 votos positivos. En contra de la reforma laboral votarán PP, Vox, ERC, PNV, JxCAT, EH Bildu, BNG, la CUP, Foro Asturias y el ex diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero. Los votos negativos suman un total de 173 ‘noes’.

El PNV, uno de los socios parlamentarios de Sánchez en el Congreso, ha anunciado a primera hora de este jueves su voto negativo a la reforma laboral tras no haber conseguido incorporar la prevalencia de los convenios autonómicos.

«Tras haber tratado infructuosamente, incluso esta mañana, de incorporar la prevalencia de los convenios autonómicos, demanda que Gobierno, patronal y sindicatos conocían hace meses (y que no altera el acuerdo del diálogo social), el Grupo Vasco votará ‘no’ a la Reforma Laboral», ha señalado la formación nacionalista en las redes sociales.