El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha tirado de ironía para argumentar este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene «argumentos» de sobra para «hacerse un Boris Johnson», en alusión directa la dimisión del líder británico, por la «oposición interna» que tiene en el Ejecutivo.

Estas manifestaciones han sido pronunciadas durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Málaga. Así, Bendodo ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que «en la trinchera te puedes defender del fuego contrario, pero del fuego amigo no sales» como le ha ocurrido a Johnson al mentir constantemente.

Ha lamentado que España tenga actualmente «el peor presidente y Gobierno de su historia», con un líder del Ejecutivo «que no está gobernando, está resistiendo», porque dedica «el 50 por ciento del tiempo a resistir y el 50 por ciento a luchar contra la oposición interna que tiene en el Gobierno con Podemos». Escándalos internos que no sólo no cesan nunca, sino que se arrecian cada día con una nueva sorpresa.

Según Bendodo, así «es imposible gobernar» y «el resultado es un 10,2 por ciento de inflación», algo que Sánchez señala como «culpa de Vladímir Putin», quien tiene «parte de culpa, pero no toda, porque en enero y febrero no había guerra y la inflación estaba en el 7,6 por ciento».

El dirigente popular ha criticado que la respuesta del PSOE a la «incipiente crisis» esté «siendo la misma que en la anterior crisis, negar la realidad» que todo el mundo está padeciendo.

Asimismo, ha criticado que Sánchez «lo que ha hecho es meterle mano a todo y eso no se puede»; «meterle mano al CIS, a la Fiscalía, la INE, a la Abogacía del Estado, al Tribunal Constitucional, a las empresas estratégicas», apuntando que «el intervencionismo socialista habla de una mala calidad democrática como país».

Por contra, ha defendido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «ha demostrado en 100 días que lleva prácticamente al frente del partido, que no es la oposición, es la alternativa a Sánchez», destacando que «ha conseguido que dejemos de hablar de nosotros y hablemos de los españoles y sus problemas».

«Lo más importante es que el PP sea la herramienta útil para sacar a España de la crisis», ha manifestado Bendodo, quien ha señalado que las elecciones andaluzas «son la antesala de lo que tiene que ser el cambio de gobierno en España».