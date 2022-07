El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que su Gobierno va a hacer fijos a 67.300 sanitarios, una medida que, tal y como ha recordado el consejero de presidencia andaluz y coordinador general del PP, Elías Bendodo, corresponde a las comunidades autónomas. «El Gobierno de España no sabe ni cómo se contrata a un médico, porque no contrata a profesionales sanitarios, lo hacen las comunidades autónomas», ha recordado Bendodo.

«Es bueno recordar que las competencias en materia de Salud las tienen las comunidades autónomas. Los que contratan al personal sanitario en nuestro país son las comunidades autónomas, los que pagan las nóminas de los profesionales sanitarios en nuestro país son las comunidades autónomas, los contratos de los médicos, los enfermeros, auxiliares… los hacen y los pagan las comunidades autónomas», ha continuado el consejero de presidencia andaluz.

«Dice el presidente Sánchez que el Gobierno de España va a hacer fijos a 67.000 profesionales sanitarios. Bien, pues yo le digo al Gobierno de España y al presidente Sánchez que el Gobierno de España no sabe ni cómo se contrata a un médico, porque no contrata a profesionales sanitarios, lo hacen las comunidades autónomas», ha esgrimido este martes Elías Bendodo, que considera que «eso de tomarle el pelo a la gente ya está bien». «El Gobierno ha hecho un anuncio que no le corresponde», ha sentenciado al respecto.

Séptima ola

La tasa de incidencia acumulada anunciada este martes por la Junta es de 499,60 casos en mayores de 60 años por cada 100.000 habitantes, 54,56 puntos más que el último viernes.

Bendodo ha hecho «un nuevo llamamiento, el enésimo» al Gobierno para que autorice la administración de la cuarta dosis de la vacuna en residencias y para mayores de 80 años.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo ha señalado que «ante la pregunta que ustedes me harán y que yo he hecho previamente al consejero de Salud de si Andalucía está en la séptima ola, les digo que no, que la incidencia acumulada está controlada», aunque seguidamente ha estimado que «es necesario que el Gobierno autorice la cuarta dosis en residencias y para mayores de 80 años» después de que sólo la haya hecho con pacientes inmunodeprimidos.

Tras poner de manifiesto que «el Covid-19 está subiendo en las franjas más altas», Bendodo ha recordado que Andalucía es «la comunidad autónoma con menos tasa de Covid en mayores de 60 años», para apuntar entonces que «la batalla ni mucho menos está ganada» por cuanto ha esgrimido que «el virus sigue entre nosotros» y ha apelado, por consiguiente, a que «la prevención es clave».

Los datos difundidos este martes en Andalucía sobre el Covid, jornada en que el Gobierno andaluz los hace públicos junto con los viernes, ponen de manifiesto que la región registra 5.582 nuevos casos de coronavirus desde el martes -1.406 menos que los contabilizados el vierne–, de los que 2.962 se han producido en mayores de 60, elevando a 1.554.138 la cifra total de contagios en Andalucía desde el inicio de la pandemia. La cifra de fallecidos contabilizados desde el viernes ha sido 30.

Según la información de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado este martes 102 hospitalizados más por Covid que el pasado viernes, cuando se registraron 606, mientras que los ingresos en unidades de cuidados intensivos se mantienen en 35.

Blas Infante

Bendodo, por otro lado, se ha desmarcado este martes de críticas lanzadas desde Vox contra el considerado como ‘padre de la patria andaluza’, Blas Infante, que ha situado en las «antípodas» de la valoración que el PP hace de dicha figura que cree que «merece todo el respeto» y que prueban que ambas formaciones son «partidos diferentes».

Así lo ha remarcado el consejero de la Presidencia y portavoz en funciones de la Junta en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre un ‘tuit’ publicado por el grupo parlamentario Vox en Andalucía en su cuenta oficial, eliminado después, en el que se tachaba a Blas Infante -de cuyo nacimiento se cumplen este 5 de julio 137 años- de «lunático islamófilo».

Bendodo ha respondido que desde el Gobierno de la Junta «no compartimos ese calificativo que ha hecho Vox, ni mucho menos», y el también coordinador general del PP ha aseverado que «estamos en las antípodas» de ese posicionamiento.

Así, el consejero portavoz ha agregado que «consideramos a Blas Infante el padre de la patria andaluza», así como que «merece todo el respeto, y creo que los andaluces también lo reconocen así», de forma que esas críticas de Vox son «un ejemplo más de que somos partidos diferentes», según ha añadido el también dirigente del PP.

Previamente, Bendodo había iniciado la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo reivindicando la figura de Blas Infante –que este martes ha sido homenajeado en el Parlamento, como es habitual cada 5 de julio en recuerdo de su nacimiento– como la de quien «representa la defensa de los intereses de Andalucía y del conjunto de los andaluces por encima de todo, por delante de cualquier interés político y cualquier ideología».

El portavoz ha sostenido que ese «es el espíritu que mueve» al actual Gobierno andaluz en funciones y el que «ha marcado el rumbo» de su acción en la legislatura que ahora finaliza, y se ha mostrado confiado en que será también «el que marcará» la labor de la Junta en los próximos tiempos una vez que se conforme un nuevo Gobierno presidido por Juanma Moreno tras la mayoría absoluta del PP-A en las elecciones autonómicas del 19 de junio.

Bendodo ha subrayado que el actual Ejecutivo «se ha denominado andalucista», defensor de «un andalucismo moderno, moderado, constitucional, que hacía compatible ser orgulloso de ser andaluz y de ser español al mismo tiempo», y también ser «beligerante y constante cuando se trata de defender los intereses de Andalucía», y ha concluido en esa línea que «no hay mejor homenaje a Blas Infante que reclamar contra viento y marea lo que a Andalucía le corresponde», como «así lo va a seguir haciendo el nuevo Gobierno andaluz», según ha querido dejar claro.