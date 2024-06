Begoña Gómez vendía su cátedra a las pymes ofreciéndoles acceder a «contrataciones» del Gobierno

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía publicidad de su cátedra y el software asociado dirigiéndose a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y ofreciéndoles acceder a «contrataciones», entre ellas adjudicaciones públicas del Gobierno. Así lo verbalizó la propia Begoña Gómez, directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid, en un vídeo difundido con fecha de marzo de 2022.

En el marco del II Congreso de Transformación Social Competitiva titulado Pymes y sociedad que organizó la UCM, Begoña Gómez grabó un vídeo donde dice lo siguiente: «Desde la cátedra queríamos mostrar cómo las pymes y la sociedad viven en una convivencia donde se toma como puente la sostenibilidad como impacto. Una sostenibilidad que no solamente es buena función del retorno de la sociedad y el medio ambiente, sino que también es buena para las empresas en un retorno económico», señala Begoña Gómez.

«Un retorno económico de cara a contrataciones, a la compra pública responsable, a retener también el talento, a contratar talento, a ser contratado con otras empresas dentro de su cadena de suministro y a partir de ahí un montón también de opciones financieras, a las cuales una pyme cuando es reconocida como pyme de impacto puede acceder», precisa la mujer del presidente del Gobierno.

Además de hablar expresamente de «contrataciones», cabe indicar que Begoña Gómez se refiere también a cómo facilitar a las pymes el acceso a contratación pública estratégica. Y es que «la compra pública responsable» a la que hace referencia se define como «política y práctica institucional que consiste en incluir criterios sociales y ambientales en los procedimientos públicos de compra y contratación de bienes, productos y servicios». Procedimientos públicos como los contratos que licita el Gobierno que preside su esposo, Pedro Sánchez.

Begoña Gómez se encuentra ahora mismo investigada por un juez de Madrid por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras conocerse que envió cartas de recomendación a una empresa pública del Gobierno, en este caso Red.es, para que contratara a una UTE integrada por una sociedad de su socio y gurú de su cátedra, Carlos Barrabés. Como finalmente ocurrió. Obtuvo la mejor puntuación en la fase subjetiva. Y es que dicha UTE, conformada por The Valley Digital Business School SL e Innova Next SLU -la empresa de Barrabés- no presentó la oferta más ventajosa económicamente de entre las principales firmas candidatas.

El concepto «retorno» es un elemento clave en la estrategia de asesoramiento de Begoña Gómez a pymes a través de su cátedra en la Universidad Complutense. Tal y como publicó OKDIARIO, la esposa del inquilino de la Moncloa reconocía en la guía de su software que esta polémica herramienta -pagada por la Universidad Complutense en el marco de su cátedra- facilitaba el acceso a ayudas públicas del Ejecutivo que dirige su marido. Un proceder nada ético en la actividad de la mujer de un presidente del Gobierno.

En concreto, la guía de usuario de esta plataforma, diseñada para «ayudar» y prestar servicios de consultoría en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a pequeñas y medianas empresas, hablaba de permitir a éstas tener «retornos», esto es, «ayudas y financiaciones que la Plataforma pone a tu disposición». La guía incluía aquí «cuatro categorías: inversiones (empresas privadas), crowdfunding, bancos (créditos y ayudas) y licitaciones públicas (ayudas y subvenciones públicas)».

«En cada una de ellas -se decía en dicho manual para el usuario- tendrás una descripción y un enlace a una página web con mucha más información. Estos retornos pueden resultarte muy útiles para financiar tus proyectos nuevos o actuales. Es un apartado que estará en cambio constante, ya que la Plataforma actualizará estos recursos de forma periódica», añadía la guía, donde no aparecía el logo de la Universidad Complutense de Madrid.

«Porque hoy no sólo cuenta lo que haces, también cómo lo haces. Por este motivo el sólo uso de esta plataforma ya te aporta una ventaja competitiva», rezaba la guía facilitada por la esposa del presidente del Gobierno en la web transformatsc.org, que albergaba el software y que ahora se encuentra inhabilitada para nuevos usuarios, nuevos empresarios. Ya no tiene operatividad y la web sólo conserva parte de su diseño inicial con mensajes explicativos.

Administradora única

El nombre de la web transformatsc.org, que albergaba el software, coincide plenamente con el nombre del máster en la Complutense que ha dado de baja para el siguiente curso, con el de la cátedra que dirige en esta universidad y con la denominación de la compañía que registró a su nombre en noviembre de 2023, Transforma TSC SL. Begoña Gómez es administradora única de esa sociedad limitada con un capital social de 3.000 euros.

Además, la mujer del presidente del Gobierno registró Transforma TSC como marca ante el Ministerio de Industria. De esta manera, la separación entre sus trabajos en la Complutense como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) y como empresaria con la compañía Transforma TSC SL es difícil de discernir.

Para el desarrollo de esta web hubo un concurso público de la Complutense que recayó por 60.500 euros en la empresa Deloitte Consulting. Recientemente, esta institución académica informó de que había solicitado al Ministerio de Industria la relación de patentes abiertas a favor de Begoña Gómez para actuar con «máxima transparencia y diligencia» a fin de poder «defender los intereses públicos de la UCM».