Begoña Gómez logró financiación para su cátedra de la Complutense el mismo mes en que se reunió con el rector, Juan Carlos Goyache, en La Moncloa. La documentación del sumario del caso Begoña Gómez -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- revela que ya el 31 de julio de 2020, el Comité de Dirección de la Fundación La Caixa «se reunió para tratar diversos asuntos, entre los cuales se encontraba la posible colaboración con la Universidad Complutense de Madrid en la nueva cátedra de Transformación Social».

En concreto, la Fundación La Caixa -uno de los patronos de la cátedra- informó al juez Juan Carlos Peinado que, según consta en sus archivos, «el 31 de octubre se reunió el Comité de Dirección de la Fundación Bancaria La Caixa», y «en dicha reunión se aprobó, entre otros asuntos, el siguiente relativo a la Universidad Complutense de Madrid». Se trataba de una «propuesta de colaboración en la nueva cátedra de Transformación Social», cuyo objeto sería «fomentar la competitividad de las iniciativas empresariales que estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible». Esta colaboración tendría una duración inicial de un año -posteriormente, se aprobó para tres años más- con un dotación de 15.000 euros. La Fundación La Caixa cita, en todo momento, a la Universidad Complutense de Madrid como «entidad» destinataria de dicha colaboración.

Fuentes de la Fundación señalan que, «en 2020», Begoña Gómez se puso en contacto con el subdirector general, Marc Simón, «para exponerle el proyecto de la cátedra, que podía encajar con los fines sociales de la Fundación». «En aquel momento, Begoña Gómez estaba dirigiendo desde muchos años antes un máster en la Complutense sobre Fundraising, destinado a organizaciones del Tercer Sector», señalan. Confirman, asimismo, que «la propuesta fue aprobada por el Comité de Dirección de la Fundación en una de sus reuniones semanales» y aclaran que «la propuesta llegó de Begoña Gómez (sin que haya trascendido una fecha concreta), pero la relación contractual ha sido siempre con la Universidad Complutense».

Sin embargo, la Complutense no constituyó la cátedra de Begoña Gómez hasta el 30 de octubre de 2020, cuando se firmó el convenio con los dos patronos, la Fundación La Caixa y Reale Seguros. Ese mismo día, Gómez fue designada directora de la cátedra, un nombramiento que obligó a la Complutense a buscar a un codirector para no incumplir su propio reglamento. La Universidad ha reconocido que no tenía el curriculum de Gómez y que era una excepción entre el medio centenar de cátedras, dirigidas por catedráticos y doctores. La mujer de Pedro Sánchez no tiene licenciatura oficial y la Complutense siempre ha justificado su nombramiento en su «experiencia profesional y relación con los temas de la cátedra», además de su vinculación con la propia Universidad.

Reunión en Moncloa

Según declaró el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, en su declaración ante el juez, a mediados de julio de 2020 recibió una llamada de quien se presentó como la secretaria de Begoña Gómez para mantener un encuentro en Moncloa con la mujer del presidente. En esa reunión, Gómez le trasladó su proyecto de crear una cátedra de Transformación Social Competitiva, así como de un máster asociado. La esposa de Sánchez le aseguró también que ya tenía la financiación necesaria para ponerla en marcha. En septiembre, el propio rector grabó un vídeo para el congreso de Transformación Social Competitiva organizado por Gómez en el que ya desvelaba la creación de la cátedra. Finalmente, se constituyó en octubre.

Según consta en la documentación recogida en el sumario, Gómez ya contaba -a 31 de julio de 2020- con financiación aprobada por parte de la Fundación La Caixa para su cátedra. Y usando un aval claro, el de la Complutense, pese a que la cátedra aún no había sido creada.

En su declaración ante el juez Peinado, el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ya explicó que Gómez lo llamó en 2020 para ofrecerle financiar su cátedra. Simón afirmó que conocía a la mujer de Sánchez desde 2018, cuando coincidió con ella y otros profesionales en una cumbre sobre el Tercer Sector. Dos años después, Gómez contactó con Simón para hacerle la propuesta, que fue aprobada el 31 de julio de 2020, en una de las reuniones semanales del Comité de Dirección. Simón afirmó ante Peinado que estas colaboraciones con universidades y centros de investigación son habituales.

Tras ese contacto, fuentes de la Fundación La Caixa remarcan, no obstante, que la «relación contractual» siempre ha sido con la Complutense, como así consta ya en el mismo convenio de creación de la cátedra.