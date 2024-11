El rector confirma que en la Complutense sólo había una catedrática sin licenciatura: Begoña Gómez

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha confirmado que en su centro sólo había una cátedra extraordinaria que recaía sobre una persona sin tenía licenciatura: Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Así lo ha asegurado este miércoles durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que se encuentra abierta para aclarar si la Complutense tuvo o no un trato de favor con la esposa del presidente del Gobierno.

Goyache ha confirmado esta cuestión ante una pregunta realizada por la diputada del PP en la Cámara regional, Mercedes Zarzalejo. «Señor Goyache. ¿Cuántas cátedras extraordinarias hay en la Complutense en estos momentos? ¿O el año pasado?», ha preguntado Zarzalejo, a lo que el rector del centro universitario ha contestado lo siguiente: «Entre 52 y 54, no recuerdo exactamente bien. Yo creo que en mi mandato hemos activado 70 y tantas en los cinco años que llevo de mandato».

«¿Y recuerda o sabe si hay algún director de esas 54 cátedras extraordinarias de la Complutense que tenga este perfil como Begoña Gómez, es decir, que no tiene titulación superior, ni es personal docente, ni tiene vinculación permanente con la Complutense en estos momentos?», ha preguntado la diputada del PP, a lo que Joaquín Goyache ha respondido «hasta donde yo sé, no».

OKDIARIO ya reveló el pasado mes de agosto que Begoña Gómez dirigía sin licenciatura una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Era la única de las 54 cátedras del centro universitario cuyo director no cuenta con los estudios necesarios, una excepción en este extenso listado. Según la documentación consultada por este periódico, todos los directores son licenciados, ya sean profesores en la UCM o incluso doctores y catedráticos de reconocido prestigio.

La cátedra de Transformación Social Competitiva es la que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, no fue renovada para el presente curso, después de que la mujer del presidente del Gobierno no consiguiese patrocinadores para renovar la cátedra y ello aboca al cierre del proyecto académico. Begoña Gómez se presentaba como licenciada en marketing, una titulación que no es tal, pues cursó sus estudios en una escuela que expedía un título privado y propio y, por tanto, no tiene homologación.

«Absolutamente legal»

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, en su comparecencia este miércoles en la Asamblea de Madrid, ha defendido que la cátedra que dirigía Begoña Gómez se creó de forma «absolutamente legal y regular», a pesar de que ella no tenía titulación. La designación de la esposa del jefe del Ejecutivo, según Joaquín Goyache, se realizó a propuesta de la comisión mixta de seguimiento, sin que existiera «presión» para que Begoña Gómez estuviera al frente de la misma.

Goyache ha recordado también que la UCM llevó a cabó una investigación interna que concluyó que «en principio la creación fue absolutamente legal y regular». «Nada que ocultar», ha sostenido el rector de la Complutense desde hace más de cinco años.

A preguntas de los grupos, el rector de la UCM ha defendido que la Cátedra de Transformación Social Competitiva y el máster sobre la misma materia «no ha sido excepcional en ningún caso» por el hecho de estar codirigida por la mujer de Pedro Sánchez, aunque ha admitido que»»no hay ningún perfil similar» al suyo, sin licenciatura en las 54 cátedras extraordinarias de la universidad.

«¿Cree que se ha recibido o que esta cátedra ha sido excepcional por el hecho de tratarse de la mujer de la esposa del presidente? Desde luego que no. No ha sido excepcional en ningún caso», ha recalcado en respuesta al PP el rector, que ha insistido en que en la creación de la misma se siguió de «forma estricta» la normativa de la UCM.

«Hemos creado una cátedra, se ha creado una cátedra extraordinaria por un método excepcional, pero se ha creado bien», ha señalado en otro momento, además de haber incidido en que el beneficio de las mismas es más en cuestión de «visibilidad» que económico. «El 90% del dinero que introducen en la UCM los promotores, las empresas, las instituciones, se dedica al objeto de la cátedra, mientras que el 10% es lo que queda en el centro gestor. Eso no nos va a sacar de ricos ni de pobres. Al final son 16.000 euros lo que queda de esta cátedra para la Universidad. Eso simplemente nos da visibilidad», ha enfatizado.