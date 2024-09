La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha confirmado que no renueva la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, dirigida por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La Universidad Complutense de Madrid ha notificado esta decisión este miércoles a las dos entidades que hasta ahora sí habían venido patrocinando la cátedra, Reale Seguros y Fundación La Caixa.

OKDIARIO adelantó este 23 de agosto que Begoña Gómez no ha conseguido patrocinadores para renovar la cátedra y ello aboca al cierre del proyecto académico. Una iniciativa que ha acabado en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid que investiga a la pareja del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El convenio que permitió la creación de la cátedra, firmado el 30 de octubre de 2020, tenía una duración de cuatro años y, sin renovación, estaba previsto que finalizara el próximo mes. Aunque Begoña Gómez ha barajado varias empresas para conseguir el dinero suficiente para otros cuatro años de cátedra, finalmente no ha podido ser así. La empresa aseguradora Reale confirmó hace meses que no tenía previsto continuar con el patrocinio. Y, por su lado, el banco decía que no había recibido solicitud formal de la Complutense para renovar el apoyo económico. En julio, Begoña Gómez propuso la renovación de la cátedra. La directora de la misma habló con un sindicato de pymes afín a sus tesis socialistas, pero finalmente no se ha fraguado ese patrocinio.

El juez Juan Carlos Peinado imputó a Begoña Gómez e investiga cómo logró esa cátedra, a pesar de no tener un título oficial en su trayectoria académica. Junto a la inquilina de La Moncloa colaboró el empresario aragonés Carlos Barrabés. En concreto, le ayudó a organizar uno de los dos másteres que gestiona Begoña Gómez en la UCM. Ese gurú de la innovación tampoco tiene una carrera homologada en su CV.

Además, el magistrado de los juzgados de Plaza Castilla también ha imputado al rector de la universidad, Joaquín Goyache, y al empresario Carlos Barrabés, entre otros. Uno de los puntos bajo investigación es si se otorgaron favores en la creación de dicha cátedra y en la designación de Begoña Gómez como codirectora. Hay que tener en cuenta que el resto de los 54 directores de cátedra sí tienen un grado universitario oficial.

Creación de la cátedra de Begoña Gómez

El rector de la UCM, Joaquín Goyache, reconoció ante el juez que, en julio de 2020, se reunió con Begoña Gómez en La Moncloa, a petición de ella, para hablar sobre la creación de la cátedra. El convenio que se firmó por cuatro años tenía la posibilidad de prorrogarse por otros cuatro si existe consenso unánime entre las partes, formalizado por escrito al menos un mes antes de la expiración. Para su nombramiento, la universidad tuvo que asignar a un codirector, el profesor José Manuel Ruano, ya que la pareja de Sánchez no tiene vínculo laboral directo con el centro académico.

Sin embargo, según el reglamento de cátedras extraordinarias de la UCM, Gómez debía solicitar la renovación tres meses antes y presentar a los patrocinadores que financiarían la cátedra. Fuentes cercanas indicaron a esta cabecera que no ha sido posible llevar a cabo esta renovación más aún tras la imputación de la primera dama.

El reglamento establece que la duración mínima de estas cátedras es de tres años. En el caso de Gómez, la cátedra ha estado vigente desde octubre de 2020. En la comisión de seguimiento celebrada el pasado 2 de julio, Begoña Gómez solicitó sin éxito la renovación por otros cuatro años. Esto conducirá a la extinción de la cátedra.

Durante la presentación de la cátedra, se explicó que su objetivo era ayudar a las empresas a integrar una estrategia de impacto social y medioambiental en sus modelos de negocio, mejorando su competitividad y contribuyendo al bienestar del planeta. Uno de sus grandes proyectos era crear una plataforma online para ayudar a las pymes a implementar las normas de sostenibilidad y Agenda 2030. Primero maniobró con empresas como Google para que lo hicieran gratis. Luego, firmó un encargo con dinero de la UCM para que lo hiciera la consultora Deloitte. Ahora la web se encuentra a medio hacer y sin visos de que llegue a tener usuarios en masa.

Cabe recordar que el juez Peinado llamó a declarar como testigos a los patrocinadores de la cátedra, entre ellos Marc Simón Martínez, subdirector general de Fundación la Caixa, y a Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale. Ambos aportaron anualmente 126.000 euros al proyecto liderado por Gómez. Declararon el 26 de agosto para decir que apostaron por el proyecto por su contenido y no para quedar bien con el poder Ejecutivo que encarna Pedro Sánchez.

La apertura de las investigaciones judiciales ha generado una gran polémica en la UCM, y fuentes internas señalan la preocupación sobre cómo el caso Begoña Gómez ha afectado la reputación de la universidad. El asunto fue un tema central en la última sesión del Consejo de Gobierno de la UCM, donde varios profesores exigieron explicaciones al rector Goyache.