Bronca entre el rector y un decano de la Complutense por Begoña Gómez: «¡Estamos en el punto de mira!»

La última sesión celebrada del Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha estado marcada por la controversia por las cátedras extraordinarias tras la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno que codirige una de ellas. El órgano que reúne al rector, los vicerrectores, los decanos de las facultares y otros altos cargos universitarios ha presenciado un tenso enfrentamiento entre el máximo responsable de la Facultad de Ciencias de la Información y el rector, Joaquín Goyache.

Jorge Clemente, decano de Ciencias de la Información, ha reclamado un esfuerzo del Rectorado para que se cumplan todas las normas de las cátedras extraordinarias. Ha comenzado su intervención haciendo alusión directa al escándalo de Begoña Gómez que lleva cuatro años al frente de la Cátedra de Transformación Social Competitiva sin tener un título universitario oficial.

«La cuestión que debo plantear hoy al señor rector ante este Consejo de Gobierno está relacionado con las cátedras extraordinarias de nuestra universidad. Un asunto que creo extremadamente relevante en las actuales circunstancias, ya que a nadie se le escapa que la Universidad Complutense de Madrid lleva demasiado tiempo en el punto de mira político, social e informativo debido a ese tema y no para bien», arranca Clemente ante una sala llena de los jefes de la mayor universidad presencial de España.

Este decano pide al rector de la Complutense: «Nuestra universidad debe ser extremadamente diligente en el cumplimiento de la normativa vigente». Advierte que no tiene tiempo para analizar las consecuencias en el prestigio de la Complutense por el caso de Begoña Gómez: «No voy a abordar siquiera la relevancia reputacional que este tema está generando ya en nuestra universidad cuando tenemos la Evau (la selectividad) y las matriculaciones a la vuelta de la esquina».

En todo caso, informa del descontrol que, a su juicio, existe en las cátedras extraordinarias de la Complutense, como la de Begoña Gómez, en el ámbito que él controla, su facultad. Clemente denuncia que en varias de esas cátedras no se cumple lo estipulado a la hora de reunir anualmente la comisión mixta de seguimiento.

A este respecto, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, reconoce que puede haber «errores que cometen todos los servicios administrativos». No obstante, dice que «cuando se detectan naturalmente procedemos de manera, no diría rápida, sino además ilusionada, a su subsanación para que las cuestiones funcionen todo lo bien que deseamos».

«En la hipótesis de que no se hubiera reunido la comisión mixta en plazo, ya está convocada desde hace unas semanas o unos días. Honestamente creo que de haber algún problema es un problema ordinario de administración. No es un problema grave. Se subsana de forma sencilla», indica Coello de Portugal alegando un informe de la asesoría jurídica sobre una de las cátedras de Ciencias de la Información sobre las que sospecha el decano.

El vicerrector señala: «Con toda la cordialidad del mundo, que sabe el decano que le profeso, debo disentir claramente. La unidad de convenios va muy deprisa. Es cierto que está muy sobrecargada. Para que los consejeros se hagan una idea, el año pasado tramitó más de 1.100 convenios. En lo que llevamos de curso lleva más de 900. A pesar de la extraordinaria preparación de las personas que la integran y de su extraordinaria dedicación a las necesidades del servicio, en ocasiones se pueden cometer eh algunos errores».

Encontronazo

Las explicaciones no convencen al decano que pide la palabra. En ese punto, el rector de la Complutense se impone: «No, no tiene la palabra. Esto no es un debate. El vicerrector le ha respondido pertinentemente. No hay réplica. Quien preside este órgano soy yo. El vicerrector le ha dado una respuesta a sus preguntas muy extensa».

Consejo de Gobierno de la UCM.

Clemente ha replicado: «Hay varias cosas que no son ciertas». A lo que el rector de la Complutense ha afeado que eso es llamar «mentiroso» al vicerrector. «No va a aclarar nada. Usted se pone en contacto con el vicerrector y lo aclara. Ya está», dice el rector. A esto, el decano avisa: «En el siguiente consejo de gobierno no me quedará más remedio de volver con el tema». «Ya veré si le doy la palabra. Depende si insiste en el mismo tema, que ya sería la tercera vez. Vamos a ver, decano, le están diciendo que no tiene razón. Se lo está diciendo una persona que entiende legalmente. Creo que sabrá algo más que usted de estos temas».