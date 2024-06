Begoña Gómez ya es un lastre para la Complutense y sus patrocinadores

Pese a que en la web de Begoña Gómez todavía continúa anunciándose, la Universidad Complutense ha decidido no prorrogar el próximo curso el máster Formación permanente: transformación social competitiva: ODS como estrategia que codirige la mujer del presidente del Gobierno. La jefa de sección de la Secretaría de Alumnos de la Escuela de Gobierno de la universidad ha señalado en una serie de correos electrónicos que estos estudios de postgrado no se llevarán a cabo y en el catálogo para el curso 2024/205 ya no aparecen.

En plena polémica por la investigación judicial en torno a los negocios de la esposa del jefe del Ejecutivo, la Universidad Complutense ha tomado la decisión de prescindir de dicho máster, al concluir los cuatro años de duración que tenía el convenio. Se trataba, según los organizadores, de un máster eminentemente práctico que «contribuye a la transformación y creación de empresas con valores positivos que generen impacto social de forma sostenible». Los alumnos debían pagar 7.000 euros por plaza y se exigía estar en posesión de una titulación universitaria, algo que no posee Begoña Gómez, siendo la impulsora de la cátedra y profesora del máster.

Dado que distintas empresas patrocinaban el curso, la decisión de la Complutense no responde estrictamente a razones económicas, sino a una cuestión reputacional, pues resulta indudable que la polémica en torno a los negocios de Begoña Gómez y su mediación para que su socio Carlos Barrabés se adjudicara distintos concursos públicos está causando un daño objetivo a la imagen de la universidad. No es menos cierto que algunos de los patrocinadores habían expresado su intención de no seguir financiando el máster en el contexto actual, con Begoña Gómez en el centro de la polémica. Lo que resulta evidente es que con independencia del horizonte penal de la mujer del presidente, la figura de Begoña Gómez ya no es rentable ni para la Universidad Complutense ni para los patrocinadores de los cursos.