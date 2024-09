OKDIARIO pilla a Begoña Gómez de escapada a Bristol en plena investigación judicial

Begoña Gómez pone tierra de por medio con España. En plena investigación judicial abierta por el magistrado Juan Carlos Peinado, la mujer de Pedro Sánchez, junto a una de sus dos hijas, ha cogido este lunes a última hora un vuelo desde Barajas en dirección a Bristol (Reino Unido). OKDIARIO desvela las imágenes en exclusiva de esta escapada de la directora de la cátedra de la Complutense imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios saliendo del país. Mientras Pedro Sánchez está de gira oficial por China, su pareja se marcha al sudoeste de Inglaterra, una zona que se caracteriza por su gran historia marítima y por el río Avon. Allí podrá disfrutar de esa ciudad conocida por su puerto y sus almacenes del siglo XIX, su industria musical y cinematográfica, el célebre Museo M Shed, dedicado al patrimonio industrial y social de la zona, restaurantes, tiendas e instituciones culturales, como Arnolfini, una galería de arte contemporáneo. Todo con temperaturas entre 10 y 18 grados. La pareja deja La Moncloa por unos días.

En la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 21:48 Begoña Gómez subía al avión de la aerolínea EasyJet por una escalerilla especial. Evitando la puerta de embarque A8 donde decenas de personas han tenido que hacer la cola durante un largo rato, la esposa del Jefe del Ejecutivo junto a otras tres personas ha accedido directamente a las primeras filas del avión cuando todo el pasaje estaba ya embarcado. El personal de cabina, los azafatos, también estaban informados y no tenían problema en comentar la visita especial, que sí era inesperada para el resto de viajeros.

Fuentes consultadas por OKDIARIO indican que el despliegue se preparó este domingo 8 de septiembre. Begoña Gómez, una de sus hijas, otra persona y un policía nacional han estado en la Sala de Autoridades de la T1. Se ha trasladado un mensaje al personal con el mensaje de que hay que aplicar «el protocolo previsto para la Sala de Autoridades T1-2-3» de cara a la llegada de «la esposa del presidente del Gobierno». Se ha trasladado su número de pasaporte, su fecha de nacimiento, su nacionalidad y la fecha de caducidad de su documento identificativo. También se ha informado de sus «acompañantes» igualmente con sus respectivos datos personales. Ha intervenido el Departamento de Seguridad del Palacio de La Moncloa para garantizar que todo el desplazamiento transcurría con normalidad.

Trato especial

Tal como ha presenciado este periódico Begoña Gómez ha mantenido una actitud tranquila. En varios momentos ha enviado notas de voz a través de su teléfono móvil. Mientras sus acompañantes hacían tiempo andando alrededor del coche particular, la mujer de Pedro Sánchez ha permanecido quita de espaldas a la terminal.

El vuelo Madrid-Bristol estaba previsto para las 21:45. Sin embargo, se ha retrasado unos minutos. El horario de despegue según las pantallas de información pasaba a ser las 22:00.

La hija mayor de Pedro Sánchez, la que ha cogido el vuelo, ya está en la universidad. Como explicó el presidente del Gobierno en una entrevista en un podcast estudia la carrera universitaria de Psicología tras barajar otras opciones porque no lo tenía claro. Sánchez no ha querido desvelar si su hija estudia en España o en el extranjero.

Paisaje de Bristol del que podrá disfrutar Begoña Gómez.

Catedral de Bristol.

Declaraciones

Precisamente este lunes el juez del caso Begoña Gómez ha entregado a todas las partes los vídeos que cercan a la inquilina del Palacio de La Moncloa. Entre otros la declaración como testigo, primero, y como imputado después de Juan Carlos Barrabés que confirma que acudió al complejo presidencial para tratar temas del máster de la jefa de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. En el audio que publica este periódico, ese gurú de la innovación reconoce que tampoco tiene un título oficial. Consiguió que Begoña Gómez firmara cartas de recomendación desde el citado centro docente público para conseguir contratos del Gobierno, en particular, de la empresa estatal Red.es.

OKDIARIO también ha desvelado este lunes la segunda declaración judicial de Begoña Gómez ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Afirmó lacónicamente: «No voy a declarar». Su abogado tuvo un serio rifirrafe con Peinado cuando trasladó que su consejo era que no diera explicaciones en una causa que, según él, no tiene objeto de investigación y que debe ser archivada por la Audiencia Provincial de Madrid. Peinado le reprende por no dejar hablar a la imputada. Una vez que esta última confirma que se acoge a su derecho a no declarar, el juez da por finalizada la diligencia.

Las partes, entre ellas las acusaciones populares de Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europea y el movimiento ciudadano del abogado Aitor Guisasola han recibido las grabaciones del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache como investigado y de testigos como la ex directora de Wakalua –la filial de Globalia– Leticia Lauffer; del consejero delegado (CEO) de Barrabés, Luis Miguel Ciprés; del subdirector de la Fundación Caixa, Marc Simón; o del consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal.