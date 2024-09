El audio del nº 2 de la Complutense diciendo al juez que «Begoña quería cobrar 15.000 € por cada máster»

Juan Carlos Doadrio, el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense y que tuvo que poner en marcha la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez, manifestó ante el juez Juan Carlos Peinado que la mujer de Pedro Sánchez quería cobrar «15.000 euros por cada máster». Begoña Gómez, gracias a su cátedra, puso en marcha dos titulaciones: un máster de Fundraising o captación de fondos y otro de Transformación Social Competitiva. Tal y como informó este periódico en primicia, la esposa del presidente no ha renovado la cátedra que está bajo la lupa de la investigación judicial que dirige el juez Peinado.

El pasado mes de julio, altos cargos de la Universidad Complutense declararon en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Allí ha acudido el rector de la universidad madrileña, Joaquín Goyache, que ha acabado investigado -lo que antes se conocía como imputado- tras declarar como testigo. También han pasado por el juzgado el actual vicerrector José María Coello de Portugal y su antecesor en el cargo Juan Carlos Doadrio. Éste último explicó ante el juez que Begoña Gómez no ha percibido ninguna remuneración por la cátedra extraordinaria, pero que sí se interesó por los pagos de cada máster que puso en marcha.

«¿Sabe si Begoña cobraba de la Complutense por su labor pedagógica?», le preguntó la abogada que dirige la acusación popular en el caso, Marta Castro. A lo que el ex vicerrector contestó: «Lo tenía prohibido, exceptuando lo que era el máster, que ahí hubo unas preguntas porque ella cobraba 15.000 euros. No puede cobrar más que nadie de fuera de la Complutense. De dentro pueden cobrar hasta 30.000. Eso lo sé porque me hicieron la pregunta ellas cuando dijo Cristina y Begoña que, como eran dos másteres, querían ver si podían cobrar 15.000 y 15.000. Yo lo pregunté a Asuntos Económicos y me dijeron que no, que por normas presupuestarias tenía que ser 15.000 euros. Eso es lo que cobraría, pero sería por los másteres, por la cátedra no pudo cobrar».

«Me llamó el rector»

A lo largo de 36 minutos de declaración, Juan Carlos Doadrio da detalles sobre la cátedra de Begoña Gómez. En concreto, sobre cómo tomaron la decisión de instaurar una cátedra para la mujer de Pedro Sánchez desde la universidad. «Me llamó el rector por teléfono después de que llevaba como una semana diciéndome que tenía que hablar conmigo, que quería verme. Entonces me llama y me dice que tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente. Me preguntó si tenía algún inconveniente y yo le contesté que si tiene la documentación, que bien, que no tengo inconveniente», explicó ante el juez.

Fue entonces cuando se remitió el convenio que llegó a sus manos. «Me mandaron toda la documentación, la vi con la jefa de servicio y vimos que estaba todo en la memoria económica. El convenio fue muy rápido, era como si ya estuviera preparado», explica Doadrio.

Begoña Gómez citó en Moncloa

Tal y como se desprende del vídeo de la declaración del rector publicada por este periódico, Joaquín Goyache aseguró al juez que la cátedra de Begoña Gómez se gestó en La Moncloa. «En julio de 2020 recibí una llamada de la secretaria de la señora Gómez Fernández y me indicó que me quería conocer para una serie de proyectos. Yo no conocía a la señora Gómez Fernández más que por los medios, obviamente, porque es la mujer de la esposa del señor presidente del Gobierno, pero que me quería conocer. […] La Escuela de Gobierno estaba cerrada en ese tiempo, era a finales de julio y me dijo, si no me importaba acudir al Palacio de la Moncloa y allí acudí, me reuní a solas con ella».

El juez Juan Carlos Peinado investiga desde el pasado mes de abril a Begoña Gómez por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias. La denuncia se refería al rescate de la aerolínea Air Europa y a los contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. El instructor ha incorporado a las pesquisas la obtención de la cátedra extraordinaria codirigida por Begoña Gómez que obtuvo sin tener titulación oficial.