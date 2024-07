Begoña cargó a la Complutense «mascarillas con el logo de la cátedra» para promocionarse en pandemia

Begoña Gómez reclamó a la Universidad Complutense de Madrid que emitiese un contrato para comprar «mascarillas con el logo de la cátedra» de Transformación Social Competitiva, de la que es directora. La propia Gómez firmó el 21 de marzo de 2022 una «memoria de necesidades» en la que planteaba a la universidad pública: «La cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva dentro de sus actividades anuales, va a realizar congresos y actividades, por lo que necesitará mascarillas con el logo de la cátedra y algún material de promoción». La petición, que lleva la firma de la mujer del presidente, se extendió en plena pandemia. Por aquel entonces, las mascarillas eran obligatorias en espacios interiores.

Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, este gasto se incorporó al «informe de situación de fondos de la cátedra» correspondiente. La petición de Gómez, pese a su escasa cuantía, obligó a la Complutense a poner en marcha todo el mecanismo de contratación, argumentando que la «necesidad a satisfacer» era «promocionar» la cátedra de Transformación Social Competitiva. Al tratarse de un contrato menor, se solicitó presupuesto a tres empresas. Sólo una se interesó.

De acuerdo a la documentación examinada, los gastos declarados por Begoña Gómez se destinan, fundamentalmente, a actividades de promoción de la cátedra, como la celebración de dos congresos, así como distintas actividades de sensibilización y publicidad. Todos ellos se cargaron a los fondos públicos de la Complutense.

Investigación

Begoña Gómez -que la semana pasada se negó a declarar por segunda vez ante el juez que investiga el caso, Juan Carlos Peinado- está imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. También están imputados el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Carlos Barrabés, socio de Gómez e impulsor de su cátedra.

Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que declarar como testigo este martes. Será en la Moncloa, después de que el juez Peinado rechazase la petición de Sánchez de hacerlo por escrito. La citación se produce después de que Barrabés revelase ante el juez que había mantenido dos reuniones con Sánchez en la Moncloa. El empresario no concretó las fechas de estos encuentros y sólo explicó que en uno de ellos trataron temas de innovación empresarial.

En el origen de la causa están las cartas de recomendación que Begoña Gómez firmó para su socio Barrabés, que optaba a sendos contratos de la entidad pública Red.es. El empresario acabó haciéndose con tres lotes de estas adjudicaciones, por más de 10 millones financiados con fondos europeos. La Fiscalía Europea se ha hecho actualmente cargo de esta investigación.

El juez Peinado indaga, además, en otros negocios de Begoña Gómez. La Universidad Complutense remitió un escrito al magistrado en el que le instaba a investigar a Gómez por la «apropiación indebida» de un software para empresas en el marco de la cátedra. Gómez registró a su nombre una marca que ofrece una plataforma idéntica a la desarrollada por la universidad pública. En el escrito, la Complutense se quejaba además de la «falta de colaboración» de la mujer de Sánchez en la investigación interna abierta por el centro para tratar de esclarecer los hechos.

Por su parte, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, admitió en su declaración ante el juez que la cátedra se gestó en la reunión que mantuvo con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa.

Goyache explicó que la «secretaria de la señora Gómez Fernández» le telefoneó a mediados de julio de 2020: «Me indicó que me quería conocer porque tenía una serie de proyectos… Yo no conocía a la señora Gómez Fernández más que por los medios, obviamente, porque es la mujer, la esposa, del señor presidente del Gobierno…», afirmó ante el juez. La cátedra se constituyó sólo tres meses después de aquel encuentro y Begoña Gómez fue designada directora. Goyache admitió que se trata de la única cátedra extraordinaria de la Complutense dirigida por alguien que no tiene título oficial. La esposa del líder del PSOE carece, cabe recordar, de una licenciatura oficial, pues su título de marketing fue expedido por un centro privado. Goyache afirmó que, para su nombramiento, se tuvo en cuenta la «experiencia profesional» de Gómez «y su relación con la Complutense».