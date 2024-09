Los becarios de Malinche, el musical que produce Nacho Cano, artista y firme defensor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han querellado contra los policías de la comisaría madrileña de Leganitos. Se tratan de los agentes que realizaron la inspección de trabajo contra el músico. La querella se produce, tal y como han informado los representantes de la productora, por «coacciones, amenazas, falsedad documental y detención ilegal».

Fue el pasado 27 de junio cuando la policía tomó declaración a los jóvenes mexicanos que forman parte, con una beca, del musical producido por el artista. Apenas unos días después de ese operativo policial, el propio Nacho Cano en una rueda de prensa explicó que entraron «12 policías y una inspectora de Trabajo en la casa donde viven los jóvenes. No hacían falta tantos policías a no ser que quieras achantar o coaccionar. Y se los llevan con las sirenas puestas a declarar a la comisaría desde las 14:00 horas hasta las 2:00 de la madrugada. A la semana siguiente, vienen a buscarme a mí, y me dicen que tengo que ir a declarar».

Tras esa acción policial, los abogados de los jóvenes mexicanos pidieron al magistrado del caso una orden de alejamiento contra los agentes para que «no se puedan aproximar ni comunicar». Lo hacen alegando ser víctimas del «acoso al que les está sometiendo».

Los representantes legales afirman en el mismo comunicado que los jóvenes becados en el musical de Nacho Cano fueron investigados durante medio año «sin informar al juez ni someterse a supervisión de la justicia». Además, exponen que se ha dado una investigación paralela a la que estableció el juez desde que el caso se llevó a los tribunales.

Nacho Cano fue detenido el pasado 8 de julio acusado de los delitos de favorecer la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, aunque no fue hasta el 30 de julio cuando el juez abrió diligencias previas por la presunta comisión de esos tipos legales.

La apertura de diligencias se produjo por parte de una joven que había sido seleccionada en un casting para participar en Malinche. Nacho Cano expresó en la rueda de prensa posterior a su detención: «Fue en las primeras semanas cuando una joven conflictiva, así me lo cuentan, en ese programa de convivencia, no se comporta de forma adecuada y se le dice que tiene que volver a México. Esa chica nos amenazó con poner una denuncia»

Sin embargo, el productor musical tiene claro que esta investigación se responde a una «persecución política» contra él. Todo ello, por ser el «único» artista «que se atreve a decir» que no es ni comunista ni de izquierdas, según explicó en respuesta a los medios el día posterior a su detención. «Y no lo voy a decir nunca porque he viajado y he visto lo que hace esa gente y no soy ni un idiota ni un cobarde», incidió.

Apoyo de Ayuso a Nacho Cano

Ayuso ha señalado este lunes en una entrevista en Antena 3 que nunca se ha visto una inspección en la que «se presentan con furgones, se quitan los móviles a los menores, le inducen a hablar y en la que la versión que da la embajada y que dan los menores no cuenta».

«El día que nos conocimos y le di la medalla del 2 de mayo supe que empezaría a ser perseguido», ha confesado Ayuso. «O eres progobierno o proizquierda o eres perseguido, esto es un aviso a navegantes», ha advertido la presidenta de la Comunidad de Madrid. La dirigente popular ha alertado de que estamos en «tiempos de persecución ideológica». «Es una censura espectacular que impide mucho de los dramaturgos o actores tengan acceso a la cultura», ha concluido.