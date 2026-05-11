Tras el azote del hantavirus, Canarias sufre ahora la imparable expansión de la culebra real de California

Las Islas Canarias no descansan. Apenas amainada la alarma generada por los casos de hantavirus traídos por el crucero polar MV Hondius, la comunidad autónoma se enfrenta ahora a otra amenaza biológica: la expansión descontrolada de la culebra real de California en Gran Canaria, una especie invasora que lleva décadas enquistada en la isla y que, pese a la captura de más de 20.000 ejemplares, sigue extendiéndose a una velocidad que ya preocupa a las autoridades más allá de la propia Gran Canaria.

El Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y Puertos Canarios han puesto en marcha un operativo específico en el que participa la Policía Autonómica, con el objetivo de detectar y atajar el posible transporte accidental de ejemplares en vehículos que embarcan en los puertos grancanarios con destino a otras islas. El dispositivo, articulado dentro del programa #STOPCULEBRAREAL, representa la respuesta institucional más contundente hasta la fecha a una amenaza que los expertos llevan años advirtiendo que no puede explicarse únicamente por la movilidad natural de la serpiente.

Durante años, los técnicos del programa sospecharon que la velocidad de expansión de la culebra real en Gran Canaria no podía obedecer únicamente a su capacidad de movimiento natural. La hipótesis de que los reptiles podrían ocultarse en mercancías o en los bajos de los vehículos, viajando como polizones de un punto a otro de la isla, cobró plena vigencia en 2024, cuando se confirmó por primera vez el traslado involuntario de un ejemplar en un turismo a lo largo de más de 20 kilómetros entre Gáldar y Agaete. Ese hallazgo convirtió al Puerto de Las Nieves, en Agaete, en el epicentro del nuevo operativo: con más de un millón de pasajeros en 2024 y ubicado en uno de los núcleos de población de la especie, el enclave es considerado el punto de mayor riesgo de exportación accidental hacia el resto de las Islas Canarias.

Perros policía y controles aleatorios

El operativo se apoya en los Grupos de Medio Ambiente (GRUMA) y de Transporte (GRUTE) del Cuerpo General de la Policía Canaria, que realizan inspecciones aleatorias de vehículos en zonas portuarias. A su lado trabaja una unidad canina especializada compuesta por cinco perros adiestrados para localizar ejemplares de la especie, dos guías y una adiestradora que inició su actividad en 2023 con intervenciones en Mercalaspalmas y fue ampliando progresivamente su radio de acción a toda Gran Canaria. En esta nueva fase, el trabajo se centra específicamente en el Puerto de Las Nieves por su volumen de tráfico interinsular y su proximidad geográfica a los enclaves donde la culebra está más presente.

El operativo no parte de cero: la experiencia acumulada en años anteriores, con actuaciones similares en el periodo de mayor actividad de la especie e intervenciones en la zona de embarque del propio Puerto de Las Nieves, sirve de base para desplegar ahora un control más sistematizado y permanente. Lo que antes eran actuaciones puntuales se convierte así en un dispositivo estable de bioseguridad insular.