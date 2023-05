El ex presidente José María Aznar ha revelado este miércoles que «un concejal de Batasuna guardaba en los almacenes del ayuntamiento» de Lizarza, en Guipúzcoa, el misil que se lanzó contra su avión en uno de los atentados perpetrados contra él siendo jefe del Ejecutivo.

Durante un coloquio junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y en plena polémica por la inclusión de 44 etarras en las listas de Bildu, socio de Pedro Sánchez, Aznar ha advertido que «a las elecciones se han presentado siempre los batasunos». «Lo sabré yo, que de los cuatro intentos de atentados, uno estuvo a punto de consumarse, y otros tres fueron lanzamiento de misiles en el avión donde yo iba. Los misiles estaban guardados por un concejal de Batasuna en los almacenes del ayuntamiento de un pueblo de Guipúzcoa donde después fue alcaldesa Regina Otaola (PP)», ha detallado.

Consulta

Aznar ha avisado que «tras la salida masiva de etarras» y «el blanqueamiento de Sortu y de Bildu», el «precio siguiente» a pagar por Pedro Sánchez para continuar gobernando será una consulta sobre la independencia tanto en el País Vasco como en Cataluña.

«Hemos visto el pago de un precio a ese apoyo, por eso se elimina el delito de malversación, por eso se acepta el golpe de Estado, y hemos visto otro precio, el blanqueamiento de Sortu, de Bildu, y la entrega masiva de etarras y la salida masiva de etarras. ¿Cuál es el precio siguiente si ganase? consultas. Si la coalición de gobierno continúa, el precio para que Sánchez siga en el gobierno es una consulta en Cataluña y en el País Vasco», ha señalado.

Así, Aznar ha defendido que «la única manera de evitar eso es un Gobierno fuerte del PP», ya que «si prevalece» el Gobierno de Sánchez «quiere decir que se va hacia un proceso de cambio constitucional».

«El PSOE de Sánchez sólo puede estar en el Gobierno con el apoyo de separatistas catalanes y de terroristas de Sortu. Bildu, si no tiene ese apoyo no está en el Gobierno de España», por lo que «Madrid no puede ser la capital de eso, de un residuo» cuando es «la expresión de la libertad, de la constitucionalidad».