El ex presidente del Gobierno, José María Aznar ha criticado este jueves en la madrileña Universidad Francisco de Vitoria que el Gobierno pretenda generar un enfrentamiento entre la población con la ley de Memoria Histórica, al «retrotraer» España «80 años atrás». Aznar ha resaltado «la tendencia» del Gobierno a generar enfrentamiento incluso con la historia y ha tildado dicha cuestión de «absurda», al tiempo que ha opinado que España tiene enfrente enormes retos que afrontar y que ahora no se dan «las condiciones políticas» para «enfocar las cosas».

Precisamente este jueves el Gobierno ha confirmado que los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, serán trasladados el próximo lunes desde su emplazamiento en la basílica del Valle de Cuelgamuros (antes Valle de los Caídos) al cementerio madrileño de San Isidro, después de que sus familiares solicitaran la exhumación para anticiparse al Gobierno y evitar la profanación con otro espectáculo televisivo.

«Prefiero ser hijo de la democracia que nieto de la Guerra Civil», ha expresado Aznar en un coloquio del Aula de Liderazgo del Atlántico Instituto de Estudios (AIE) en la Universidad Francisco de Vitoria, en el que ha participado también el ex secretario general del PSE Nicolás Redondo Terreros.

Además, ha hablado de la ley del Sólo sí es sí y ha dicho que el Gobierno ha tardado «mil víctimas en rectificar», en referencia a la rebaja de condenas y excarcelaciones, y ha ironizado que para sacar adelante la nueva reforma ha tenido que recurrir al PP al tener a la mitad de su propio Ejecutivo en contra. «Todo eso no tiene ni el más mínimo sentido», ha lamentado Aznar, quien ha insistido en que España necesita «acuerdos razonables» y «sentar los debates» políticos «sobre términos reales» y no sobre cuestiones «irreales».

Por ello, ha instado Aznar a recuperar «el espacio de la centralidad» y los pilares de la Transición frente a «posturas radicales» y «posiciones cada vez más dogmáticas» y ha opinado que el PP «es una garantía» para ello porque «pervive en sus esquemas y compromisos originales».

«Políticamente deberíamos hablar en torno a la preservación de los valores de la Transición, de los valores constitucionales, de lo que significa el mantenimiento del concepto nacional de España, más lo que significa la presencia y la fortaleza del Estado», ha apuntado el ex presidente.

Además, Aznar ha considerado que «la estabilidad y proyección» de España «están puestas en cuestión» por el actual clima político, y principalmente por un gobierno de coalición con neocomunistas, y ha insistido en recuperar el centro y los acuerdos de Estado para hacer un país «viable» en el que se «puedan hacer las cosas conjuntamente».

Nicolás Redondo

El ex presidente del PSE y ex parlamentario vasco, Nicolás Redondo, ha asegurado que existe un fracaso de la socialdemocracia debido a una «sobrecarga ideológica» que el PSOE ha asumido por parte de Podemos, sus socios bolivarianos. «Podemos ver un fracaso de la socialdemocracia por una sobrecarga ideológica y, por desgracia, en España no ha habido nada más sobrecargado en los últimos años ideológicamente que el proyecto del Partido Socialista», ha recalcado Redondo.

Según Redondo, el PSOE de Pedro Sánchez ha asumido «parte del discurso de Podemos» que «está sobrecargado». Además, ha hecho hincapié en que las expectativas muestran que ese fracaso se pueda dar también «por exceso de izquierdismo, por no entender la dinámica razonable de una sociedad como la española», ha explicado.