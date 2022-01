La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a los dirigentes de su partido y a su líder, Pablo Casado, tras las polémica interna generada por el liderazgo del PP en Madrid. «Estoy orgullosa de la dirección nacional y de Pablo Casado», ha asegurado.

Ayuso ha sido preguntada por unas declaraciones del secretario general del PP, Teodoro García Egea, en las que afirmaba que «en la dirección nacional del PP estamos muy orgullosos de nuestros presidentes autonómicos», incluyendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Por supuesto todos (los presidentes autonómicos) estamos orgullosos de la dirección nacional, de Pablo Casado, y de lo necesario que es que ellos lideren, ahora mismo, unas nuevas políticas que vayan acompañadas de profundas reformas», ha afirmado la dirigente madrileña.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha resaltado que los dirigentes autonómicos del PP están «esperando a que haya un cambio de Gobierno» liderado por Pablo Casado. «Los equipos del PP han resulto crisis económicas como la que estamos teniendo y que va a ir a más. Estamos todos deseando que eso suceda. Lo importante ahora mismo es ese cambio de Gobierno en España», ha apostillado.

Isabel Díaz Ayuso ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez «es un freno para Madrid». «El 60% de las grandes empresas que llegan a España, lo hacen a Madrid. Y este Gobierno para nosotros es un freno. El Gobierno ha declarado la guerra fiscal a la clase media madrileña queriendo recuperar impuestos anacrónicos», ha argumentado.

«Ahora me llevo bien con Egea»

Por otro lado, ha hablado sobre su relación personal con Teodoro García Egea. Una relación que, en palabras suyas, «ha mejorado». «No sabría decirle por qué me llevo bien ahora con Teodoro García Egea. Estamos hablando de lo importante y no de las cuestiones que no le interesan a la gente. La relación entre personas es muy importante», ha apuntado durante una entrevista en Onda Cero.

«Ahora tenemos muchas dificultades que sortear juntos, como las elecciones es Castilla y León. No estamos para hablar de otras cosas», ha apostillado Ayuso.

La presidenta madrileña ha rechazado cualquier salto a la política nacional. «Es la carrera de Madrid la que quiero vivir en primera persona. Dedico a esto el 100% de mi vida. No pienso en otra cosa. Sería insensato pensar en otra cosa. Son los demás los que tienen que encabezar el proyecto nacional», ha declarado al respecto.