La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arrancado su agenda en Washington DC participando en un coloquio con miembros de la organización Global Americans, entidad dedicada a la investigación y análisis de la economía y la política en los países latinoamericanos. Además de explicar los motivos de su viaje, Ayuso ha lamentado la pérdida de peso institucional de nuestro país provocado por las políticas socialistas. «Creo que España podría tener un mayor impulso si dejara a un lado las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez», ha incidido.

Una observación reforzada tras su reunión en Nueva York con distintos fondos de inversión, quienes insistieron que las políticas fiscales de Sánchez -la subida del impuesto sobre sociedades o retraer los beneficios a las eléctricas-, convierten a España en un país poco atractivo para la inversión.

No obstante, la presidenta no ha querido echar por tierra al Ejecutivo. A su juicio, «cuando uno sale de su país lleva puesta la camiseta de España». Más que criticar al Gobierno, ha agregado, «critico políticas que no están dando sus frutos. Además, está el apoyo externo de los partidos minoritarios que son personas cuyo objetivo es desestabilizar y atacar a España».

Asimismo, durante la mesa redonda con miembros de Global Americans, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido la oportunidad de explicar la importancia de tener una alianza fuerte con Estados Unidos y Latinoamérica. «Es importante que nos preocupe la libertad fuera de nuestro país. Por eso es importante que lo que hoy ocurre en Cuba o en Venezuela nos preocupe porque nos puede pasar lo mismo. El papel de EEUU es fundamental».

Este martes la presidenta se reunirá con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y más tarde Gala de entrega de los Premios Liderazgo para las Américas.