Así ve a la prensa en España el informe Reuters, la encuesta sobre medios más importante del mundo

El Digital News Report que sitúa a OKDIARIO como el segundo digital más leído de España tras El País es el mayor estudio global sobre consumo de noticias, coordinado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford y por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. El Digital News Report España 2022 es el mayor estudio internacional sobre la situación de la prensa a nivel mundial elaborado por el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford en base a una encuesta online a 92.000 personas en 46 países de seis continentes y que en España coordina la Universidad de Navarra. Este prestigioso estudio, que analiza actitudes y hábitos de consumo de la información a nivel mundial.

Los autores del apartado dedicado a nuestro país en el informe -Alfonso Vara-Miguel, Samuel Negredo, Avelino Amoedo, Elsa Moreno y Jürg Kaufmann son investigadores doctores de DIGITAL UNAV – Center for Internet Studies and Digital Life de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, patrocinador y socio académico del proyecto Digital News Report desde la edición 2014. Las conclusiones están extraídas en base a 2028 encuestas a internautas adultos españoles, realizadas en la segunda quincena de enero y en la primera quincena de febrero de 2022.

El Reuters Institute for the Study of Journalism es un centro de investigación de la Universidad de Oxford que hace un seguimiento de las tendencias en los medios de comunicación. La Fundación Thomson Reuters, la rama filantrópica de Thomson Reuters, financia este Instituto. El undécimo Informe Digital News Report 2022, elaborado en conjunto por el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, ofrece nuevos datos sobre las actitudes y los hábitos de consumo de información esenciales para analizar las tendencias del futuro que marcarán el mercado de la información en España.

Declive de los medios tradicionales

Este año, entre las tendencias favorables, el informe Informe Digital News Report 2022 destaca en España la rápida transición del modelo de gratuidad hacia el de suscripción entre el público al que más interesan las noticias, impulsado por la mayoría de las empresas periodísticas españolas. También es una sociedad preocupada por la desinformación, con un enorme carácter participativo en el conjunto de los 46 países incluidos en el estudio global, y abierta al consumo de podcast y vídeos informativos.

Por otra parte, el interés y la confianza en las noticias están en niveles históricamente bajos, y aumenta en España el número de encuestados que perciben a los medios informativos como dependientes de los grupos de presión políticos y empresariales. Como consecuencia, la dieta informativa de ese grupo de escépticos es cada vez menos variada y plural, más digital y centrada en las redes sociales, y con un creciente problema de evitación deliberada de noticias, por hartazgo, cansancio o por desconfianza.

Por último, quién más está sufriendo esta transformación de una parte significativa de las audiencias españolas son los denominados medios tradicionales, que a pesar de seguir siendo la opción favorita de la mayoría de los encuestados, ven peligrar su liderazgo ante las redes sociales y los medios nativos digitales. «La conclusión más inmediata de la existencia de estos dos grupos es que no se puede hablar de una única audiencia, sino de un mercado dual, en el que conviven dos tipos de públicos cuyas diferentes necesidades y actitudes hacia las noticias condicionan en buena medida sus hábitos informativos, también diferentes», concluye el informe.