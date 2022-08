El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha lanzado de nuevo al ataque contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al instarle este domingo a «estudiarse un poco los temas» y «hacer alguna propuesta», en respuesta a la petición de Feijóo de mantener un cara a cara en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bolaños, en una rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede, ha asegurado que el Gobierno «está encantado de debatir» para, a continuación, atacar al dirigente del PP con descalificativos -como por otra parte viene siendo habitual en Sánchez y sus ministros- pero también con datos maquillados.

Así, ha asegurado que el debate sería «una oportunidad» para que Feijóo «consiga no decir datos falsos en sus intervenciones, como cuando decía que España no crecía económicamente, cuando ha crecido un 4%, o que no se había creado empleado, cuando se han creado 800.000 puestos de trabajo». Datos que ocultan la realidad de la crisis económica española, y otros titulares que al ministro seguramente no le gusten tanto, como que España es la única economía de la UE que no ha recuperado el nivel de PIB anterior a la pandemia, o la reciente advertencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que prevé que el PIB retroceda un 0,2% en el tercer trimestre del año en tasa intertrimestral, lo que significaría el primer paso para la entrada de nuestro país en la llamada recesión técnica.

Por supuesto, Bolaños tampoco cuenta los innumerables avisos de distintas instituciones económicas que han destrozado las previsiones de crecimiento del Gobierno.

Moncloa ha estimado que el PIB crecerá un 4,3% este año, y apenas un 2,7% el que viene. Pero, con la estimación de la Airef, son ya nueve los expertos económicos que han reducido el crecimiento del PIB nacional de este año por debajo de las previsiones del Gobierno. Se trata de Repsol, Metyis, Intermoney, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el Centro de Estudios Economía de Madrid (CEEM-URJC), Moody´s, el Colegio de Economistas y la consultora especializada Freemarket. Esta última consultora y Moody´s, la agencia de calificación norteamericana, son los más pesimistas, y estiman que la economía española crecerá este año un 3,5%.

Con este panorama, ya hay voces que sitúan la recuperación de los niveles de PIB previos a la pandemia en 2024, cuando la mayor parte de la Eurozona ya lo hizo el año pasado. El Banco de España, por ejemplo, no contempla que esa recuperación se produzca este año.

IPC en récord

Lo que tampoco cuenta Bolaños es que el Índice de Precios al Consumo (IPC) está en récord, y con ello, el empobrecimiento de los españoles. En julio llegó al 10,8%, su nivel más alto de los últimos 38 años. Una escalada que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se debe, principalmente, a las subidas de los precios de la vivienda -hasta el 23% a causa de los precios de la electricidad-, el vestido y calzado -con un variación anual del 5%- y a los alimentos y bebidas no alcohólicas, que sitúa su tasa en el 13,5%, la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994.

Tampoco cuenta Bolaños la previsión de destrucción de empleo, anunciada por su propio compañero José Luis Escrivá. Según el ministro de Inclusión, en agosto puede producirse la pérdida de 187.000 puestos de trabajo. Sería el mayor retroceso en un mes de agosto desde 2019, cuando fue de casi 213.000 afiliados. Además, la creación de puestos de trabajo sigue asociada a la temporalidad, pese al objetivo prometido de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Según ha publicado OKDIARIO, el 20% de los nuevos contratos firmados en los meses de verano ha tenido una duración de menos de una semana.

Pese a los mensajes triunfalistas, el temor en el Gobierno a la situación económica es evidente. El Ejecutivo se prepara para un otoño e invierno muy complicados, con la preocupación además de un posible corte del suministro del gas por parte de Rusia. A principios de este mes, la propia Nadia Calviño ya admitió que «hay que prepararse para lo peor, esperando que no suceda, claro». La vicepresidenta de Asuntos Económicos reconoció que «vienen curvas» en los próximos meses. Una realidad que deja en cuestión las palabras del propio Bolaños que, hace un año, auguraba también que España tendría una recuperación «muy potente» gracias a la vacunación contra el coronavirus.