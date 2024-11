Así celebraba la futura directora de Moncloa con Begoña Gómez la investidura de Sánchez

Las fotografías y los vídeos de la moción de censura de junio de 2018 retratan a Cristina Álvarez, actual directora de programas en el Ministerio de la Presidencia y gestora de los negocios personales de Begoña Gómez, en la tribuna de invitados justo al lado de la mujer del actual presidente del Gobierno. Un vídeo recoge cómo Begoña Gómez se emocionó, estuvo al borde de las lágrimas y Cristina Álvarez la consolaba. A las pocas semanas Álvarez entró en el organigrama de Moncloa y, en lugar de trabajar para asuntos del interés general de todos los españoles, dedica su tiempo a los negocios privados de la esposa del también jefe del PSOE.

Tal como desvela OKDIARIO, la relación de ambas viene de lejos. Begoña Gómez fue durante casi 10 años jefa de Cristina Álvarez en Inmark, la empresa de telemarketing para recaudar fondos para organizaciones no gubernamentales. En esa etapa, el propio Pedro Sánchez también trabajó para ese grupo aunque lo oculta en sus biografías oficiales. Se trataba de una compañía que condenaba a la precariedad a sus captadores de fondos, habitualmente jóvenes inexpertos que tenían que recoger datos personales en la calle.

Tras la llegada del PSOE al Palacio de La Moncloa, después de la moción de censura a Mariano Rajoy que justificaban por el estallido de casos de corrupción, Pedro Sánchez fichó a la amiga de su mujer para Presidencia del Gobierno.

En los últimos días se ha conocido por el sumario del caso Begoña Gómez que Cristina Álvarez se excedía en su trabajo. En lugar de, como mucho, dedicar su tiempo a ser asistente de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en las cuestiones rutinarias como inquilinos de La Moncloa, se implicó a fondo en que los negocios privados de Begoña Gómez fueran bien.

En particular, Cristina Álvarez presionó a varias empresas a través del correo electrónico para que fueran patronos en la cátedra de Begoña Gómez. Lo hacía, en algunos casos, usando el pie de firma en el que se presentaba como «Directora de Programas. Secretaria General de Presidencia». Se dirigía a grandes empresas de sectores regulados por el Gobierno.

«Mi compañera»

Lejos de respetar las normas y entender que Cristina Álvarez no recibe su sueldo público para ayudar a Begoña Gómez en sus proyectos académicos propios, la mujer de Sánchez en sus correos la considera su «compañera» en su trabajo como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. «Buenas tardes: Después de la conversación que ha mantenido Sylvia y mi compañera Cristina, os adjunto el documento con las personas que van a intervenir. Un cordial saludo», escribió por email la esposa del jefe del Ejecutivo.

Por ejemplo, esa asesora pagada por Moncloa trasladó a la aseguradora Reale el interés de Begoña Gómez en que la compañía continuara patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía. Así lo refleja un correo electrónico incluido en el sumario, al que ha tenido acceso OKDIARIO, de la causa en la que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

«PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», escribe en el correo enviado el 8 de febrero de 2024 por María Cristina Álvarez a Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación Institucional y Responsabilidad Social Empresarial de Reale. No obstante, la aseguradora no lo veía con buenos ojos. Dedicaba varios miles de euros y el retorno era escaso. Ni siquiera habían aceptado la pretensión de llamar al proyecto «Cátedra Reale».

Ese mensaje de Cristina Álvarez fue remitido desde una cuenta personal de Gmail, sin mención explícita de su cargo. No obstante, en la cadena de correos electrónicos también figura una cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno, donde Álvarez firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.

Las acusaciones populares recuerdan el testimonio del ex vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio, quien afirmó el pasado 21 de julio que Álvarez era la persona que acompañaba habitualmente a Begoña Gómez en sus visitas a la UCM. Por ello, han solicitado al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que cite a Álvarez como testigo en esta investigación.

El correo de Álvarez también menciona la organización de dos reuniones relacionadas con la cátedra: una para presentar la Plataforma de Medición y otra correspondiente al encuentro anual de la Comisión Mixta de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Estos correos sirven al magistrado instructor Peinado para apuntalar un hipotético futuro auto para elevar a juicio los hechos que apuntan a, entre otros, presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.