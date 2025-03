El asesor diseñaba las óperas de David Sánchez en Moncloa mientras corregía el plan de ciberseguridad

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha interceptado varios correos electrónicos que confirman la implicación del asesor de La Moncloa Luis Carrero en el proyecto de óperas que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, dirigía en la Diputación de Badajoz. Carrero se ocupaba de diseñar los proyectos de óperas de Sánchez y otros menesteres desde La Moncloa, mientras se empleaba en los encargos de la Presidencia del Gobierno, que atendía con cierto desinterés.

OKDIARIO reveló la relación entre el asistente, que ahora está imputado, con el hermano músico de Pedro Sánchez. El asesor ocupó un puesto de personal de confianza con nivel 30, adscrito al Departamento de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno, bajo la dependencia de Óscar López, entre marzo de 2020 y diciembre de 2023.

En un correo fechado el 17 de octubre de 2023, David Sánchez se dirige a Carrero para pedirle el diseño del programa de mano de una de sus óperas. «Buenas Luisinho. Sin que te comprometa a nada. ¿Estás por la labor? Todo son adelantos de generosidad?», escribe el hermano del jefe del Ejecutivo.

Carrero responde: «Pues me encantaría hermanito… Lo que pasa es que este mediodía nos ha caído un muerto. Tengo que corregir casi 100 páginas de la estrategia nacional de ciberseguridad y no sé cuántos días me va a llevar eso. ¿Para cuándo tendría que estar el texto? ¿Y qué extensión piden? (…)». Unos días después, el asesor le remitió a Sánchez el texto solicitado.

El asesor de Moncloa, imputado

El mail confirma que el asistente recibía los encargos de David Sánchez con total naturalidad mientras desempeñaba sus funciones en la Presidencia del Gobierno. El asesor fue finalmente contratado en diciembre de 2023 por la Diputación de Badajoz como jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. La juez Beatriz Biedma investiga la creación de este puesto, con la sospecha de que le fue adjudicado a dedo.

La instructora ha imputado a Luis Carrero y le ha llamado a declarar el próximo 25 de abril. Ese mismo día también tendrá que comparecer, por segunda vez, David Sánchez Pérez-Castejón.

Mail clave de Carrero

La figura de Carrero tomó relevancia tras revelar OKDIARIO un mail clave para la investigación. En él, Carrero se dirigía así al hermano del presidente del Gobierno: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

El asesor colaboraba con el hermano de Pedro Sánchez en un proyecto para promover sus óperas en Portugal, Operegrina. OKDIARIO reveló también las negociaciones con el Ministerio de Cultura para poner en marcha este plan, cuantificado en seis millones de euros. El departamento, dirigido por Miquel Iceta, firmó un protocolo con la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura el 12 de abril de 2023 para dar impulso a este plan.

Entre otras gestiones, Sánchez y Carrero colaboraron estrechamente para poner en marcha varios proyectos relacionados con el programa de óperas del hermano de Sánchez.

David Sánchez usaba al asesor de Moncloa para rastrear subvenciones a las que podría optar con su programa. Carrero le facilitó un listado de las ayudas directas, a dedo, del Ministerio de Cultura.

Antes de su contratación por la Diputación de Badajoz, ambos conversaron sobre el fichaje, dando por hecho el puesto para Carrero.

«En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo», le dijo Sánchez a su asesor, al que presentaba como «coordinador» de su proyecto de ópera.

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas (Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud) fue a lo largo de noviembre [sic]. Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto».