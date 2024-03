Armengol regala a Bolaños 30.000 € del Congreso para una exposición de la Constitución en plena amnistía

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha desviado 30.000 euros del presupuesto de la Cámara baja a la financiación de una exposición del Ministerio de Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, sobre la Constitución española. Una muestra que coincidirá con la fase final de la tramitación de la amnistía en las Cortes y su eventual aplicación por los tribunales de justicia.

Esta maniobra de Armengol, una más, ha sido objeto de polémica en la Mesa del Congreso, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias. Y es que se trata de algo inusual que la Cámara baja (Poder Legislativo) destine dinero de su caja a costear actividades concretas de un determinado ministerio (Poder Ejecutivo). De hecho, esta cuestión fue planteada al letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, en una reciente reunión de la Mesa de la Cámara y éste señaló que no existe costumbre de estas prácticas, indican las fuentes.

De hecho, los representantes del PP preguntaron a Galindo, en presencia de Armengol, si en los casos en que la Cámara autoriza la utilización de un espacio dentro de la misma para uso de terceros con determinados fines, como también ocurre aquí, son frecuentes peticiones de naturaleza económica como la que ha realizado a la Cámara el Ministerio de Bolaños. Pese a su cercanía a Armengol, Galindo, ex alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez y ex vocal de distrito del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, admitió que esta «contribución» económica no es algo habitual. En estos casos, la colaboración no va más allá de la autorización. Sin embargo, aquí también hay de por medio una aportación de fondos.

De esta manera, los miembros del Grupo Popular en la Mesa del Congreso votaron en contra de dicho desvío de 30.000 euros a la citada exposición. Sin embargo, la petición del Gobierno fue atendida con los votos de los representantes del PSOE –incluida Armengol– y de Sumar. Los partidos que conforman el Ejecutivo bipartito tienen mayoría en la Mesa.

La solicitud de dicha «contribución» fue solicitada a la propia Armengol por su compañero de partido, diputado socialista por Madrid y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas. Este alto cargo de Bolaños remitió una carta a Armengol donde le indicó que, puesto que la exposición tendrá lugar en instalaciones del Congreso de los Diputados, debería contemplar la opción de que la institución que preside aportara a la financiación de la muestra entre 30.000 y 50.000 euros, esto es, entre un 6-10% del coste total. Todo ello, «en la confianza de que esta invitación sea estudiada», decía la carta de Simancas.

En el vestíbulo del 36

Finalmente, el dinero destinado por Armengol asciende a 30.000 euros para financiar la exposición que lleva por título El Arte en la lucha por la libertad. Celebrando la Constitución Española, que acogerá el vestíbulo de la Ampliación III de la Cámara baja del 10 de abril al 24 de julio de 2024 tras la autorización de la misma por parte de la Mesa en su reunión del 13 de septiembre de 2023. La financiación con 30.000 euros se aprobó en la reunión que celebró la Mesa el pasado 5 de marzo, señalan fuentes parlamentarias. El vestíbulo de la Ampliación III del Congreso se encuentra en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo (antiguo edificio del Banco Exterior de España).

La exposición, en la que ya colaboran el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, quiere rendir homenaje a la Carta Magna con obras artísticas de «primer nivel», de autores como Joan Miró, Juan Genovés, Equipo Crónica, Antoni Tàpies, Agustín Ibarrola, Rafael Canogar, Pilar Albarracín, Eduardo Chillida o Eva Lootz, entre otros.

Este homenaje a la Constitución Española de 1978 permanecerá en el Congreso de los Diputados del 10 de abril al 24 de julio del presente año, coincidiendo con el final del trámite parlamentario de la Ley de Amnistía (que volverá al Congreso tras su rechazo en el Senado por la mayoría absoluta del PP) y el comienzo de su eventual aplicación una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Precisamente, los que promueven este tributo a la Constitución son los mismos que quieren burlarla con la aprobación de una ley orgánica de Amnistía para el olvido penal del golpe separatista del 1-O. Un texto pactado por Pedro Sánchez con Junts y ERC para seguir en la Moncloa, que perdona a los cabecillas del procés todo el terrorismo, la alta traición y la malversación de caudales públicos, y que supone el mayor ataque al Estado de Derecho y a la igualdad entre españoles en la etapa democrática.